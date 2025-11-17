pluie modérée
DE | FR
burger
International
Economie

Canada: Carney joue la survie de son gouvernement sur son budget

Canadian Prime Minister Mark Carney does the coin toss prior to the Montreal Alouettes taking on the Saskatchewan Roughriders in the Grey Cup football game in Winnipeg, Manitoba, Sunday, Nov. 16, 2025 ...
Pour Mark Carney, c'est pile ou face avec son gouvernement.Keystone

Canada: Carney joue la survie de son gouvernement sur son budget

Le Premier ministre canadien Mark Carney est en mode survie pour relancer l'économie de son pays.
17.11.2025, 08:4817.11.2025, 08:48

Le Parlement canadien s'apprête à se prononcer lundi sur le projet de budget du Premier ministre Mark Carney, qui a choisi de doubler le déficit pour relancer l'économie de son pays, et joue, avec ce vote, la survie de son gouvernement minoritaire.

Elu pour faire face à Donald Trump et à ses politiques protectionnistes, Mark Carney doit rallier deux députés d'opposition –- ou obtenir des abstentions -– pour faire adopter le texte, et éviter de nouvelles élections.

A quelques heures du vote, les discussions au sein de certains partis se poursuivaient et le suspense reste entier.

Une publicité canadienne met Trump hors de lui

Le chef du gouvernement canadien, ancien banquier central, affirme que le projet de budget, axé sur le lancement de grands projets d'infrastructures, est une réponse "audacieuse" aux bouleversements économiques mondiaux et aux attaques américaines.

Il a répété la semaine passée:

«Ce n'est pas le moment d'être prudent, car la fortune sourit aux audacieux. C'est le moment de réaliser de grandes choses pour les Canadiens, et de les réaliser rapidement»

Les politiques de Donald Trump, qui a imposé des droits de douane à son allié et récemment stoppé toutes les négociations commerciales bilatérales, frappent en effet déjà durement le Canada, faisant grimper le chômage et mettant sous pression les entreprises dans des secteurs cruciaux (automobile, aluminium, acier).

La semaine dernière, Mark Carney a affirmé que les droits de douane américains et l'incertitude qu'ils créent «coûteront à la population canadienne autour de 1,8% du PIB».

Mark Carney forme son nouveau gouvernement pour faire face à Trump

Toutefois le quasi-doublement du déficit pour 2025-26 (prévu à 78,3 milliards de dollars canadiens, soit environ 48 milliards d'euros), est fortement critiqué par les partis d'opposition, notamment les Conservateurs.

Ces derniers, qui totalisent 144 sièges, ont annoncé qu'ils voteraient contre le budget.Tout comme le Bloc Québécois, parti indépendantiste (22 sièges), qui estime qu'il s'agit «d'un déficit libéral avec des idées conservatrices».

Quant au Nouveau parti démocratique (gauche, 7 députés), qui a souvent soutenu les gouvernements libéraux minoritaires, il n'avait pas annoncé de décision finale dimanche. Son chef intérimaire Don Davies a estimé que le projet de budget «n'était pas à la hauteur de la situation».

Si les Libéraux (170 sièges sur 343) ne parviennent pas à convaincre les deux députés qu'il leur manque, ils pourraient aussi bénéficier des abstentions. Les partis politiques ont conscience que, selon les sondages, la majorité des Canadiens ne souhaitent pas de nouvelles élections quelques mois seulement après le dernier scrutin, qui s'est déroulé en avril. (afp/svp)

L'actu internationale jour et nuit
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
3
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
de Christoph Bernet
Pourquoi «les tueries sur sol africain n'intéressent pas les gens»
4
Pourquoi «les tueries sur sol africain n'intéressent pas les gens»
de Alexandre Cudré
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
de Fred Valet
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
1
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Aldi, Lidl, Migros et Coop se préparent à un problème de patates
2
Ces acheteurs se ruent «sur les biens immobiliers suisses»
3
C'est officiel: voici la meilleure fondue du monde
Des «changements tectoniques» menacent les milliards de la pharma suisse
De plus en plus de pays se disputent pour attirer les milliards d'investissements de l'industrie pharmaceutique. Et la Suisse y laisse des plumes.
Dans une fosse de 20 mètres située sous les imposantes tours de Roche, le président du groupe a récemment mis en garde contre des «changements tectoniques» dans l'industrie pharmaceutique.
L’article