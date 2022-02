Admirez ce photo montage fait par l'équipe watson. C'est beau, non? image: keystone/watson

Une chanson de cow-boys gays perturbe le convoi des camionneurs antivax

«Ram Ranch» est une chanson au contenu explicite sur les cow-boys homosexuels. Elle est devenue l'hymne non officiel contre les routiers anti-vaccins du Canada.

Les camionneurs au Canada protestent depuis des semaines contre la politique Covid du pays. Les conséquences sont désormais considérables pour de nombreux citoyens d'Ottawa, la capitale. «Nous voyons des destructions de biens, du harcèlement, des gens sauter littéralement au visage des habitants pour leur dire d'enlever leurs masques», a déclaré Katarina, une résidente, au magazine Rolling Stone.

C'est pourquoi Katarina et d'autres contre-manifestants ont décidé d'infiltrer les canaux de communication des camionneurs pour obtenir des informations sur leur organisation. «Il n'y avait personne d'autre pour s'opposer», estime celle qui ne veut pas que son nom de famille apparaisse dans les médias par peur des représailles.

Les camionneurs antivax communiquent via Zello, une application qui transforme un smartphone en talkie-walkie. De courts messages audio peuvent être échangés.

Très vite, les contre-manifestants ont piraté les canaux Zello en diffusant la chanson «Ram Ranch», en référence aux camions «Dodge Ram» utilisés par de nombreux opposants aux mesures.

Et voilà à quoi ça ressemble:

Katarina explique le choix de la chanson: «Un système de croyances profondément conservateur s'est installé dans notre ville. C'est pourquoi les antivax se mettent extrêmement en colère lorsque nous mettons cette chanson. Parce que c'est une chanson explicitement LGBTQ».

Les paroles sont en fait non seulement «explicitement favorables aux LGBTQ», mais aussi explicitement explicites: «Cowboys sous la douche au Ram Ranch!» est de loin la ligne la plus soft.

Même si vous avez un niveau B1 d'anglais, c'est assez clair:

L'artiste est «totalement enthousiaste»

«Ram Ranch» est une chanson de protestation. Le chanteur Grant MacDonald a été inspiré pour l'écrire lorsqu'une station de radio de Nashville a refusé ses chansons country sur le thème LGBTQ: «Je voulais me venger de l'homophobie à Nashville», a-t-il déclaré à Rolling Stone. Grant MacDonald a maintenant écrit 541 versions de «Ram Ranch».

C'est la version #9

Quand son neveu l'a informé que sa chanson devenait virale à Ottawa, il s'est contenté de répondre: «Oh mon Dieu, j'espère que ce ne sont pas les camionneurs.» Maintenant, il est «juste vraiment content» que sa chanson soit utilisée pour la contre-manifestation.

L'état d'urgence déclaré

Des milliers de personnes manifestent au Canada contre les restrictions covid et les réglementations en matière de vaccination depuis des semaines. Des camions et d'autres véhicules bloquent les routes d'accès au centre de la capitale Ottawa. Les manifestations ont commencé à cause des exigences de vaccination des chauffeurs routiers. Un règlement est en vigueur depuis le mois de janvier selon lequel les camionneurs revenant des Etats-Unis doivent présenter une preuve de vaccination.

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré lundi 14 février l'état d'urgence nationale. Il a déclaré: «Nous ne pouvons pas et nous ne permettrons pas que des activités illégales et dangereuses se poursuivent.» Il s'agit d'assurer la sécurité, de protéger les emplois et de rétablir la confiance dans les institutions du pays.

De larges pans de la population avaient soutenu le plan anti-covid parfois très strict de Justin Trudeau au cours des deux dernières années. Cependant, les dernières études indiquent un possible renversement de tendance. (yam/sda)

Grève au Canada des camionneurs en photos: 1 / 11 Grève au Canada des camionneurs source: keystone