Ce que l'on sait sur le «convoi de la liberté» qui descend sur Paris

La fin des mesures est proche

Suite à l'adoption du pass vaccinal, le gouvernement français a commencé à supprimer les mesures sanitaires. Ainsi, depuis le 2 février, le port du masque en extérieur et le télétravail ne sont plus obligatoires. A partit du 16 février, les discothèques vont rouvrir, tandis que les concerts debout et la consommation au comptoir seront de nouveau autorisés.