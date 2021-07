International

Près de 300 incendies font rage au Canada

Image: FR34727 AP

A peine commencée, la saison des feux de forêt bat déjà son plein au Canada. La Colombie-Britannique, dans l'ouest du pays, a décrété l'état d'urgence. Des milliers de personnes ont été évacuées.

Depuis plusieurs semaines, l'ouest canadien est en proie aux flammes. Près de 300 feux de forêt ravagent la Colombie-Britannique, région située à l'ouest du Canada. Et les choses vont empirer: les incendies devraient encore prendre de l'ampleur dans les jours à venir à cause de la chaleur et des vents.

Plus de 3180 pompiers et personnels sont actuellement à pied d'oeuvre. 3000 km2 de terres sont déjà partis en fumée. Le ministre de la Sécurité publique de la région, Mike Farnworth, a déclaré:

«Nous avons atteint un point critique. Sur la base de la détérioration des conditions météorologiques, je déclare l'état d'urgence provincial»

Cette décision permet d'envisager une évacuation massive des habitants de la région et qui fournit au gouvernement les moyens d'assurer l'hébergement pour les personnes évacuées, précise encore le ministre.

Plus de 5700 personnes étaient visées mardi par un ordre d'évacuation dans la province, soit plus du double de la veille, et plus de 32 000 personnes sous le coup d'une alerte d'évacuation, sans obligation pour l'incendie. (ats/asi)

Le Québec vit son pire épisode de smog en huit ans Les conséquences des incendies se font lourdement sentir au Québec. Le sud-ouest de la province est envahi par le brouillard de fumée depuis le début de la semaine, écrit Radio Canada. C'est la première fois depuis 2013 qu'un tel épisode de smog s'abat sur une aussi vaste portion du territoire québécois.

Voici l'ampleur des incendies aux Etats-Unis: 1 / 12 Les incendies aux Etats-Unis source: sda / noah berger

