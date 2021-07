International

Canada

Canicule au Canada: c’est quoi ce “dôme de chaleur”?



50°C à l'ombre au Canada, la faute à un «dôme de chaleur». Explications

Un «dôme de chaleur» ou bloc omega en termes météorologiques, c'est en fait une masse d'air très chaud qui stagne. Même si le phénomène n’est pas nouveau et plutôt normal, c'est son intensité qui inquiète.

Alice Rizzo Alice Rizzo

Morts subites, hospitalisations et feux de forêts. Avec des températures qui atteignent les 50°C à l'ombre, le nord-ouest du Canada et des Etats-Unis sont de vraies fournaises. Le petit village de Lytton au Canada, a même battu un record national de chaleur avec une température enregistrée à 49,6°C.

Mais alors c'est quoi ce «dôme de chaleur»? Est-ce que cela pourrait se reproduire en Suisse? Pour en avoir le coeur net, j’ai passé un coup de fil à Marianne Giroud Gaillard, prévisionniste chez MétéoSuisse.

Un dôme de chaleur?

Il s'agit d'un «blocage atmosphérique» qui est en fait une masse d'air chaud qui stagne aussi bien en surface qu'en altitude.

«Cet air à l'ouest du Canada est stagnant, rien ne bouge et il y a relativement peu de vent à l’intérieur»

D’après Marianne Giroud Gaillard, dans une situation normale, l’air vient de l’ouest et va vers l’est. Jusqu’ici tout va bien. Sauf que, quand cet air rencontre un anticyclone sur son chemin, il doit le contourner. À l'intérieur du dôme, on tourne en boucle: l'air chaud se réchauffe et l'air froid le contourne.

D'après les experts, c'est un phénomène tout à fait normal, qui arrive souvent en été. Cela, notamment en Suisse avec l'anti-cyclone des Açores.



Pour mieux comprendre...👇🏻 Le "dôme de chaleur", qui capture l'air chaud de l'océan et entraîne des vagues de chaleur #AFP #AFPgraphics pic.twitter.com/3G2s72CqIq — Agence France-Presse (@afpfr) June 29, 2021

Qu’est ce qui fait la particularité de ce dôme?

Même si ce phénomène est plutôt normal, il reste particulièrement étonnant pour deux raisons: les températures enregistrées sous le dôme sont élevées et sa latitude est très au Nord.

«Normalement, on a ce genre de phénomènes vers des latitudes qui sont proches des nôtres»

Est-ce que ça pourrait arriver en Suisse?

Selon Marianne Giroud Gaillard, la réponse est oui. Et c'est imprévisible. En Suisse, un record de températures de 41,5 degrés a été enregistré en 2003 et les experts prédisent que, d’ici la fin du 21ème siècle, les glaciers auront disparu.

«On pourrait avoir aussi un phénomène comme ça d’omega bloc qui arrive en même temps qu’un anticyclone, c’est des choses qui sont aussi possibles chez nous»

Est-ce dû au réchauffement climatique?

Ce qui est clair c’est que la circulation atmosphérique n’est pas forcément touchée par le réchauffement climatique. Mais une chose est sûre: comme les températures continuent d’augmenter, elles transforment des phénomènes communs en phénomènes graves.

Faut-il s'en inquiéter ?

«C’est quand même inquiétant, de voir des choses comme ça, dommage que ce ne soit pas arrivé juste avant la votation sur la loi CO2.»

D'après Marianne Giroud Gaillard, les modèles qui calculent les changements de température n’arrivent pas forcément à prévoir des événements aussi hors normes. Il faudra donc se rendre à l'évidence : plus le climat change, plus on sera exposé à des phénomènes violents et imprévisibles.

