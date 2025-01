Sous pression, Justin Trudeau pourrait prendre la porte

Depuis, de plus en plus de députés libéraux ont demandé la démission de Justin Trudeau qui a indiqué avoir entamé une réflexion sur son avenir, lui qui avait annoncé son intention de se représenter dans les mois à venir. Les prochaines élections fédérales sont attendues d'ici octobre. (ats)

Justin Trudeau a pris la tête du pays en 2015 et a conduit son parti à deux autres victoires dans les urnes en 2019 et 2021. Mais il accuse désormais un retard de 20 points dans les sondages sur son principal rival, le conservateur Pierre Poilievre.

Empêtré dans une grave crise politique, le Premier ministre canadien Justin Trudeau pourrait annoncer sa démission cette semaine, a rapporté dimanche le journal The Globe and Mail. Il fait face à des dissidences croissantes dans son propre Parti libéral.

«L'invasion de l'IA sur YouTube a commencé»: voici les risques

Des chaînes YouTube douteuses submergent la plateforme vidéo de Google avec des contenus problématiques. Derrière tout cela se cache l'IA générative. Et cela ne fait que commencer.

L'intelligence artificielle générative a décollé en 2024. Les gens sont fascinés par les possibilités offertes par cette nouvelle technologie. Et de plus en plus de criminels tentent d'en tirer profit. Un problème massif se dessine dans le domaine des images et vidéos générées artificiellement.