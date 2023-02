Les drogues dures comme la cocaïne, le fentanyl ou la méthamphétamine Image: Shutterstock

Les drogues dures sont doucement légalisées au Canada

Posséder et consommer en petites quantités des drogues dures comme la cocaïne ou le fentanyl ne sera plus illégal dans la province de Colombie britannique, à l'ouest du Canada.

Depuis ce mardi 31 janvier 2023, posséder ou consommer des petites quantités allant jusqu'à 2,5 grammes de drogues dites «dures» comme l'héroïne, la cocaïne, l'ecstasy et le fentanyl ne sera plus illégal en Colombie britannique. En effet, les autorités ont lancé un projet pilote d'une durée de trois approuvé par Santé Canada. La décriminalisation de l'usage des opiacés n'est pas une décision anodine, mais elle répond à une urgence sanitaire inédite pour le Canada.

Crise des opiacés

Tout comme les Etats-Unis, le Canada est confronté à la crise des opiacés qui décime sa population. Le fentanyl, un produit de synthèse extrêmement puissant et addictif, a été commercialisé initialement comme antidouleur par les laboratoires pharmaceutiques. Il est devenu en quelques années la drogue la plus vendue et consommée en Amérique du Nord.

Plus de 87% des morts par overdose au Canada sont imputés au Fentanyl. Plus de 27 000 décès en six ans. Dont la moitié en Colombie britannique selon franceinfo.

Toujours selon franceinfo, la décriminalisation vise à changer de logique en cessant d'arrêter les usagers qui recommenceront à la première occasion. Les autorités de Colombie britannique souhaitent plutôt leur proposer un suivi médical et cherchent à enrayer le trafic.

«Plutôt que d'être traités comme des criminels, ils seront traités avec des soins et de la compassion» Jennifer Whiteside, ministre de la Santé mentale et des Dépendances- Colombie britannique

La ministre fédérale de la Santé mentale et des addictions rappelle que la vente de drogue reste illégale. Elle précise aussi que ces drogues sont prohibées dans l'enceinte des écoles, des garderies et ainsi que dans la plupart des transports.

« Avec cette exemption, nous espérons réduire la stigmatisation et aider davantage de personnes à aller chercher des traitements qui peuvent leur sauver leur vie. Comme nous le savons, il n'y a pas de traitement possible pour une personne morte. » Carolyn Bennet, ministre de la Santé mentale et des addictions (Canada)

(cru)