Hawaï reste sous le coup d'alertes aux inondations, alors que la tempête Kona continue de déverser des pluies diluviennes. Image: sda

Une tempête dangereuse menace de faire des ravages à Hawaï

Hawaï reste sous le coup d'alertes aux inondations, alors que la tempête Kona continue de déverser des pluies diluviennes sur l'Etat américain du Pacifique.

Des rivages vides de la plage Waikiki d'Oahu au sommet enneigé du pic le plus élevé de la Big Island, une tempête hivernale d'une force inhabituelle frappe les îles hawaïennes et fait planer la menace de dangereuses crues, de glissements de terrain et de chutes de branches d'arbres.

La forte tempête qui s'est abattue l'Etat insulaire américain a laissé des couples venus tout exprès pour se marier en fuite et sans union et des touristes bloqués à l'intérieur. Elle a également menacé les infrastructures avec un déluge de pluie et de vent. Cinq garçons âgés de 9 à 10 ans ont été sauvés d'un ruisseau en furie par les pompiers de Honolulu, selon un communiqué de l'agence.

En parlant de climat inattendu en décembre: Publicité Réchauffement climatique: il fait 22,5 degrés dans l'Ouest canadien

Les autorités météorologiques ont prévenu que des orages à faible vitesse, des vents violents et de fortes pluies pourraient persister jusqu'à mercredi, et le gouverneur David Ige a déclaré l'état d'urgence pour toutes les îles de l'Etat, selon le Washington Post.

Hawaï possède des barrages vieillissants dans tout l'Etat, qui ont posé des problèmes lors de précédentes tempêtes. D'ailleurs, en 2006, un mur en terre du réservoir Kaloko de Kauai s'est effondré lors de fortes pluies et a envoyé une vague d'eau et de boue dévaler le flanc d'une colline. Sept personnes, dont une femme enceinte, avaient été tuées.