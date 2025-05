Scott Bessent à l'annonce de l'accord avec la Chine à Cologny (GE). Image: KEYSTONE

Washington et Pékin font une pause dans leur guerre à Genève

Les deux pays suspendent leur guerre commerciale pendant 90 jours et ramènent leurs droits de douane réciproques à 10%. Un décision prise suite aux pourparlers qui ont eu lieu ce week-end à Cologny (GE).

Les Etats-Unis et la Chine font une pause de 90 jours dans leur guerre commerciale, ramenant d'ici mercredi leurs droits de douane réciproques à 10%, auxquels s'ajoutent 20% de tarifs américains liés au fentanyl. Une déclaration commune a été publiée lundi, au lendemain de la fin de deux jours de pourparlers avec Pékin à Cologny (GE).

«Nous avons obtenu un accord pour faire une pause de 90 jours», a affirmé à la presse à Genève le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent. Avant les pourparlers, les Etats-Unis imposaient des tarifs supplémentaires de 145% sur les exportations chinoises pour certaines marchandises, et Pékin avait rétorqué avec 125%.

Cette différence s'explique par 20% de droits de douane décidés par Washington pour protester contre les exportations chinoises de composants pour la fabrication de fentanyl. Ceux-ci restent en vigueur, ce qui dans les faits totalise les tarifs américains actuels à 30%.

La situation revient par conséquent plus ou moins à celle qui prévalait avant que le président américain Donald Trump ne décide début avril de droits de douane additionnels de 34% avec la Chine. S'en était suivie une vague de représailles communes qui avait provoqué une augmentation à plusieurs reprises de ces tarifs, fragilisant l'ensemble de l'économie mondiale.

Pas de regret pour Washington

Comme avec la Suisse et des dizaines d'autres pays, Washington calme le jeu avec Pékin. Bessent a parlé d'un «intérêt partagé» avec la Chine à apaiser la situation. «Aucune des deux parties ne souhaite un découplage» commercial, insiste le secrétaire américain au Trésor. L'Organisation mondiale du commerce (OMC) redoute cette fragmentation en deux blocs.

Les Etats-Unis ne regrettent aucunement les tensions provoquées par leur offensive contre la Chine et contre d'autres pays. «Je réfute la notion que faire comme d'habitude fonctionnerait», insiste Bessent, s'en prenant à la précédente administration de Joe Biden.

«Nous avons négocié pendant des décennies à l'OMC» pour faire baisser les droits de douane, sans succès, renchérit Greer. Il fait aussi remarquer que la détérioration de la situation était liée au fait que la Chine était le seul pays à lancer des représailles contre Washington.

Pour avancer dans leurs discussions, les deux parties ont établi un mécanisme de consultation commun qui sera piloté par Bessent et le vice-Premier ministre chinois He Lifeng. «Nous avons un plan, nous avons un processus et nous avons un mécanisme», se félicite le secrétaire au Trésor. Aucune nouvelle rencontre ou appel téléphonique n'est encore prévu pour le moment avec ce nouveau format.

Bessent se dit également surpris d'avoir observé à Cologny «le niveau d'engagement» des Chinois sur les préoccupations américaines liées au fentanyl. Outre He, Pékin avait notamment envoyé le vice-ministre de la sécurité publique pour aborder cette question. Donald Trump est parti en guerre contre cette drogue qui ravage son pays. Washington estime avoir été compris pour la première fois par son rival asiatique.

La Chine salue aussi les «avancées»

Sur le fond pour autant, les Etats-Unis déplorent toujours le déficit commercial qu'ils estiment à 1200 milliards de dollars avec Pékin. Celui-ci est dû notamment à la manipulation monétaire chinoise et à la position budgétaire des Etats-Unis, selon Bessent.

Les positions restent différentes, a-t-il admis. Donald Trump a demandé à plusieurs reprises à la Chine d'ouvrir son marché aux entreprises américaines.

Dimanche soir à Genève, He avait mis en garde les Etats-Unis. Pékin est prêt à répondre si ce pays devait décider d'aller dans la direction d'une guerre commerciale. Mais la Chine salue aussi les «avancées substantielles» avec les Etats-Unis.

«Cette décision (...) est dans l'intérêt des deux pays et dans l'intérêt commun du monde», a dit un porte-parole du ministère chinois du commerce. Il a souhaité que Washington continue de coopérer avec Pékin «afin de corriger en profondeur cette mauvaise pratique consistant à imposer des hausses unilatérales de droits de douane». Après l'annonce de lundi, les bourses mondiales ont largement progressé. De même que le dollar. (jzs/ats)