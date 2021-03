Pluies, inondations et chutes de cendres en Equateur

La Suisse sous l'eau, le scénario catastrophe de la crue de l'Aar

Tout les 100 000 ans l'Aar vit une crue monstrueuse. Elle pourrait frapper de nombreux sites stratégiques comme des centrales nucléaires ou des gares. Les experts se préparent au pire.

Tous les 100 000 ans, l'Aar subit une crue extrême. Si elle devait survenir, les sites de diverses centrales nucléaires et d'autres infrastructures critiques seraient inondés sous plusieurs mètres d'eau. Non ce n'est pas le scénario d'un film catastrophe, mais bien une étude de la très sérieuse Administration fédérale. Le but? Que tout le monde se prépare au mieux à un tel événement.

Le bassin versant de l'Aar, qui représente 43% du territoire suisse et comprend certaines des régions urbaines …