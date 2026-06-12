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Puissant séisme aux Philippines: le bilan s'alourdit à 55 morts

epa13030477 A handout photo made available by the Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office XII shows a Philippine Coast Guard (PCG) helicopter being used to deliver aid package ...
L'aide humanitaire est acheminée par hélicoptère.Keystone

Puissant séisme aux Philippines: le bilan s'alourdit à 55 morts

Le bilan du séisme de magnitude 7,8 qui a frappé Mindanao s’est alourdi à 55 morts vendredi. Sous la pluie et malgré les répliques, les secours poursuivent les recherches, mais l’espoir de retrouver des survivants s’amenuise.
12.06.2026, 06:3412.06.2026, 06:34

Le puissant séisme du début de semaine dans le sud des Philippines a fait 55 morts, selon un nouveau bilan diffusé vendredi. Les secours s'appliquaient à déblayer les routes en bravant la pluie et les répliques sismiques pour retrouver les personnes portées disparues.

La secousse de magnitude 7,8 s'est produite lundi au large des côtes de l'île de Mindanao. Elle a provoqué l'effondrement de bâtiments et déclenché des glissements de terrain dans une grande partie de l'île.

Philippines: un puissant séisme fait au moins 35 morts

Le dernier bilan officiel fait état de 55 morts. Trente-et-une personnes sont portées disparues, d'après les autorités locales.

Routes dégagées

René Punzalan, responsable des secours en cas de catastrophe dans la province de Sarangani, durement touchée, a déclaré que de nombreuses routes bloquées avaient été dégagées, mais que des hélicoptères étaient toujours utilisés pour acheminer de la nourriture et de l'eau aux habitants isolés toujours privés d'électricité.

«Les répliques continuent de nous ralentir et il a également plu cette nuit. Nous devons donc interrompre les opérations pendant un certain temps», a-t-il déclaré à propos des interventions des pelleteuses qui dégagent de gros rochers.

Peu d'espoir de retrouver des survivants

Même si les recherches de disparus se poursuivent, il y a peu d'espoir de retrouver des survivants, a-t-il averti, ou bien ce serait un «miracle».

Mercredi, le président philippin Ferdinand Marcos s'est rendu dans les zones sinistrées de General Santos, la plus grande ville de la région touchée, notamment dans une école endommagée et un centre de distribution d'aide. Il a déclaré que le gouvernement allouerait 100 millions de pesos (1,4 million d'euros) à la reconstruction de la mairie.

(ats/acu)

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