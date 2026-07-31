Tim Cook, PDG d'Apple, est confronté à un problème de luxe. Image: keystone

Apple fait face à une pénurie d'un composant essentiel

Apple fait face à une pénurie de puces après avoir sous-estimé la demande d’iPhone et de Mac. La ruée vers l’intelligence artificielle du secteur perturbe ainsi sa production avant l’automne.

Plus de «International»

Apple a sous-estimé la demande d'iPhone. Avec le boom de l'intelligence artificielle, même des géants technologiques comme le groupe américain manquent d'approvisionnement en puces. De fait, avant le lancement attendu de la prochaine génération d'iPhone, Apple doit faire face à des pénuries de composants importants.

Le problème actuel réside surtout dans des capacités de production limitées pour les systèmes de puces combinées, qui constituent le cœur des appareils Apple, tels que les iPhone et les ordinateurs Mac, a indiqué le patron du groupe, Tim Cook.

Une pénurie inédite pour Apple

Apple a donc sous-estimé la demande d'iPhone et de Mac ces derniers mois, malgré des prévisions de ventes déjà élevées, a admis Tim Cook, qui quittera son poste en septembre après 15 ans de fonction.

D'autres années, cela n'aurait pas posé de problème majeur, Apple ayant, en tant que client géant, un poids considérable auprès de ses fournisseurs. Mais actuellement, il y a «moins de flexibilité» qu'à l'accoutumée, a déploré Tim Cook lors d'une conférence téléphonique avec des analystes. Il en résulte donc de graves pénuries et des possibilités limitées d'y remédier.

Les capacités de production de puces sont entièrement réservées, car le commerce en plein essor de l'intelligence artificielle génère actuellement des commandes massives de semi-conducteurs pour l'expansion accélérée des centres de données.

Or, c'est justement la période où Apple augmente traditionnellement sa cadence de production des nouveaux modèles d'iPhone pour leur lancement sur le marché à l'automne.

Comme toujours, le groupe ne s'est pas exprimé sur la question de savoir si de nouveaux modèles du téléphone seraient à nouveau présentés en septembre cette année. Les connaisseurs du secteur en sont toutefois fermement convaincus. Selon des informations du service financier Bloomberg, le premier modèle d'iPhone pliable devrait également être lancé sur le marché cette année.

Les gens s'émerveillent devant le savoir-faire d'Apple en matière de téléphonie. Image: keystone

Un trimestre solide pour l'iPhone

Au cours du trimestre écoulé, le chiffre d'affaires de l'iPhone a augmenté de près de 22% en comparaison annuelle, pour atteindre 54,25 milliards de dollars (43,7 milliards de francs). Le groupe a ainsi dépassé les attentes moyennes des analystes.

Selon les instituts d'études de marché, les ventes d'iPhone ont progressé au cours du dernier trimestre, et le prix de vente moyen devrait également avoir été plus élevé. Les grands fabricants ne communiquent d'ailleurs plus leurs propres chiffres de vente depuis longtemps.

L'iPhone reste ainsi le produit le plus important d'Apple. Il représente environ la moitié du chiffre d'affaires du groupe. Au total, le chiffre d'affaires d'Apple a augmenté de 16%, pour atteindre un peu plus de 109,4 milliards de dollars (88 milliards de francs). Au final, le bénéfice du groupe a progressé de 27%, pour atteindre près de 29,8 milliards de dollars (24 milliards de francs).

Selon Apple, des remboursements déjà comptabilisés de droits de douane américains à l'importation, dus au groupe après que la Cour suprême des Etats-Unis a annulé certaines mesures du président Donald Trump, y ont également contribué.

Dans ses services et activités en Chine, Apple n'a pas réussi, malgré des hausses, à répondre aux attentes encore plus élevées des analystes. L'action a ainsi temporairement chuté d'environ 6% lors des échanges américains après la clôture de la Bourse.

Depuis sa présentation par Steve Jobs, l'iPhone est une véritable réussite. Image: keystone

Des puces mémoire coûteuses

Comme d'autres fabricants d'ordinateurs, Apple souffre de la hausse drastique des prix des puces mémoire. En invoquant l'explosion des coûts, le groupe a relevé, il y a quelques semaines, les prix de plusieurs catégories d'appareils. Les iPhone en étaient exemptés.

Tim Cook a souligné que le marché des puces mémoire DRAM ne comptait que trois grands fournisseurs. «Il serait bon qu'il y ait davantage de fournisseurs», a-t-il souligné. Dans le secteur, cela est interprété comme un appel à autoriser Apple et d'autres entreprises américaines à acheter des puces mémoire chinoises. Une telle démarche se heurte toutefois à des résistances au sein du gouvernement américain, en raison du conflit commercial entre Washington et Pékin.

Le trimestre clos fin juin était le dernier trimestre complet sous la direction de Tim Cook. Il transmettra la direction du groupe en septembre à John Ternus, jusqu'ici responsable du matériel. (nil/sda/dpa, trad. ysc)