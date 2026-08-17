Le feu a déjà ravagé 3000 hectares en Belgique. Keystone

Bonne nouvelle pour la Belgique, qui lutte contre un incendie historique

Près de 500 personnes sont mobilisées pour lutter contre le feu dans une zone boisée des Fagnes. Mais l'arrivée de la pluie vient apporter un peu de répit.

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Elle apporte un peu de répit : de la pluie a commencé à s'abattre lundi en Belgique. Le pays est mobilisé face à l'un des pires incendies de son histoire, qui a déjà ravagé 3000 hectares d'une réserve boisée. Près de 500 personnes sont sur le pont pour tenter de contenir le feu qui sévit depuis vendredi dans les Fagnes, une grande forêt proche de l'Allemagne.

Ce brasier dégage beaucoup de fumée – un panache qui enveloppe la région et que l'on sent jusque dans le nord-est de la France. Il se situe dans une zone boisée, particulièrement accidentée, ce qui empêche les pompiers de se rendre au plus près des flammes.

Mais lundi matin, quelques bonnes nouvelles. D'abord, il pleut. «Le vent est favorable et la pluie actuelle aide à contenir la progression» du feu, a assuré Tony Hosmans, un porte-parole chargé de la gestion de crise.

Des précipitations sont attendues toute la semaine, selon les dernières prévisions météorologiques. Ensuite, le feu n'avance plus vers l'Allemagne.

Un ballet de bombardiers et d'hélicoptères

Une ville allemande frontalière de 12 000 habitants, Monschau, avait ordonné dimanche soir l'évacuation d'un quartier à cause des risques posés par la fumée. Tout comme certains quartiers de villages en Belgique samedi.

«Actuellement, le feu est contenu là où il est possible d'intervenir», a affirmé ce porte-parole. Mais il n'est pas encore fixé. La Belgique compte pour cela sur le ballet de bombardiers et d'hélicoptères qui larguent de l'eau sur les zones escarpées auxquelles les pompiers ne peuvent pas accéder avec leurs camions.

De nombreux agriculteurs de la région prêtent aussi main forte. On les voit, en file indienne, remplir leurs citernes dans un lac voisin et soulager ainsi un peu le travail des pompiers.

«On a offert des boissons et quelques repas», raconte par ailleurs Annick Dodémont, cheffe d'un des nombreux établissements qui se sont mobilisés dans la région, à l'AFP. «On ne sait pas aller là-dessus, donc on les aide comme on peut», confie cette femme de 41 ans à propos de l'incendie.

Le mercure est monté jusqu'à 37°C

L'armée allemande a mis à disposition deux hélicoptères équipés de réservoirs d'eau pour aider la Belgique à éteindre l'incendie, a annoncé lundi le ministère allemand de la Défense. «L'intervention commence dès aujourd'hui et est prévue dans un premier temps pour sept jours», a précisé le ministère.

La Belgique, comme une grande partie de l'Europe a souffert l'été durant d'épisodes de fortes chaleurs et de sécheresse. Le mercure est monté jusqu'à 37°C dans certaines parties du pays en fin de semaine dernière.

Autant de conditions propices au départ de ce grand incendie. «C'est choquant quand même», souligne Annick Dodémont, depuis son restaurant à Eupen. «On dit toujours que c'est chez les autres, et bien non – ça nous arrive.» (jzs/ats/afp)