beau temps26°
DE | FR
burger
International
Catastrophe naturelle

Le Portugal aussi touché par plusieurs incendies

Le Portugal aussi touché par plusieurs incendies

Plusieurs incendies se sont déclarés dans le nord et le centre du Portugal, mobilisant lundi après-midi plus d'un millier de pompiers et autres professionnels, soutenus par une vingtaine d'avions et d'hélicoptères, selon les services de la protection civile.
27.07.2026, 18:2927.07.2026, 18:29

Les foyers les plus actifs sont signalés dans les régions de Santarem (centre), Guarda, Braga et Bragança (nord), et touchent principalement des zones de broussailles, selon les secours.

Ces feux surviennent alors que les thermomètres sont repartis à la hausse. Les températures pourraient atteindre 40 degrés dans plusieurs régions du centre et du sud du territoire.

Dans ce contexte, le risque d'incendie est jugé «maximal ou très élevé» sur la quasi-totalité du pays, à l'exception de certaines zones du littoral où il demeure «élevé ou modéré», selon l'Institut portugais de la mer et de l'atmosphère (IPMA).

France: l'incendie en Gironde est stabilisé mais reprise redoutée

Relativement épargné ces dernières semaines, le Portugal avait toutefois connu, il y a près d'un mois, ses premiers incendies majeurs de l'été sur fond de vague de chaleur. Le plus important, dans le district de Viseu (centre), avait ravagé quelque 13'000 hectares de végétation, conduisant Lisbonne à solliciter l'aide du mécanisme européen de protection civile.

Ces derniers jours, le Portugal a lui-même participé aux efforts européens de lutte contre les incendies en dépêchant des renforts, notamment en France et en Espagne, confrontés à d'importants feux de forêt.

Ravagé chaque été par les feux de forêt, le Portugal reste marqué par le souvenir des incendies de 2017 qui ont fait plus d'une centaine de morts.

La péninsule ibérique est particulièrement exposée aux effets du changement climatique, responsable des vagues de chaleur plus fréquentes et de sécheresses prolongées. Le Portugal a connu l'an dernier son été le plus chaud depuis 1931. (sda/ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Les ossements retrouvés sont bien ceux de Delphine Jubillar
Les ossements retrouvés sont bien ceux de Delphine Jubillar
Le Royaume-Uni a un nouveau Premier ministre
Le Royaume-Uni a un nouveau Premier ministre
Espagne: un ado meurt lors des célébrations de la victoire
Espagne: un ado meurt lors des célébrations de la victoire
Guerre en Iran: les signes d&#039;une intervention au sol se multiplient
Guerre en Iran: les signes d'une intervention au sol se multiplient
de Thomas Seibert, Istanbul
Vidéo: watson
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Des tirs font des morts lors d'un festival à Seattle
Des coups de feu sont survenus dimanche lors d'un festival culinaire dans le nord-ouest des Etats-Unis. Des morts et des blessés sont à déplorer.
Une fusillade a fait trois morts et au moins quatre blessés, dont un enfant, dimanche à Seattle, selon la police de cette métropole du nord-ouest des Etats-Unis, qui a arrêté un auteur présumé mais recherche au moins un autre tireur. Les faits sont survenus vers 18h00 locales (03h00 suisses) lors d'un festival gastronomique dans un quartier touristique près de l'emblématique Space Needle, tour d'observation construite pour l'Exposition universelle de 1962.
L’article