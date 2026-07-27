Le Portugal aussi touché par plusieurs incendies

Plusieurs incendies se sont déclarés dans le nord et le centre du Portugal, mobilisant lundi après-midi plus d'un millier de pompiers et autres professionnels, soutenus par une vingtaine d'avions et d'hélicoptères, selon les services de la protection civile.

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Les foyers les plus actifs sont signalés dans les régions de Santarem (centre), Guarda, Braga et Bragança (nord), et touchent principalement des zones de broussailles, selon les secours.

Ces feux surviennent alors que les thermomètres sont repartis à la hausse. Les températures pourraient atteindre 40 degrés dans plusieurs régions du centre et du sud du territoire.

Dans ce contexte, le risque d'incendie est jugé «maximal ou très élevé» sur la quasi-totalité du pays, à l'exception de certaines zones du littoral où il demeure «élevé ou modéré», selon l'Institut portugais de la mer et de l'atmosphère (IPMA).

Relativement épargné ces dernières semaines, le Portugal avait toutefois connu, il y a près d'un mois, ses premiers incendies majeurs de l'été sur fond de vague de chaleur. Le plus important, dans le district de Viseu (centre), avait ravagé quelque 13'000 hectares de végétation, conduisant Lisbonne à solliciter l'aide du mécanisme européen de protection civile.

Ces derniers jours, le Portugal a lui-même participé aux efforts européens de lutte contre les incendies en dépêchant des renforts, notamment en France et en Espagne, confrontés à d'importants feux de forêt.

Ravagé chaque été par les feux de forêt, le Portugal reste marqué par le souvenir des incendies de 2017 qui ont fait plus d'une centaine de morts.

La péninsule ibérique est particulièrement exposée aux effets du changement climatique, responsable des vagues de chaleur plus fréquentes et de sécheresses prolongées. Le Portugal a connu l'an dernier son été le plus chaud depuis 1931. (sda/ats/afp)