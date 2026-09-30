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Catastrophe naturelle

Effondrement spectaculaire d'un bâtiment au Népal

Vidéo: watson

Le Népal a encore été frappé

Des pluies torrentielles au Népal ont provoqué des glissements de terrain meurtriers et des dégâts considérables. Parmi les images les plus saisissantes: l'effondrement brutal d'un bâtiment municipal, emporté par les eaux.
30.09.2026, 11:1030.09.2026, 11:10

Ce week-end, le Népal a de nouveau été frappé par de violentes inondations et des glissements de terrain dévastateurs, provoqués par plusieurs jours de pluies diluviennes. Le bilan est lourd: des habitations se sont effondrées, des ponts ont été emportés par les eaux et le drame fait état de plusieurs morts et de nombreux disparus.

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Dans le district de Baglung, au moins dix personnes ont perdu la vie dans ces mouvements de terrain. Une vidéo saisissante montre notamment le bâtiment municipal de la localité basculer dans une rivière après l'effondrement brutal de la berge.

Non loin de là, près de Chame dans le district de Manang, un glissement de terrain d'une ampleur tout aussi impressionnante a également été filmé, emportant dans sa chute des pans entiers de roche et des arbres centenaires.

Vidéo: watson
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