Dans la baie de Kempraten, au bord du lac de Zurich, Migros possède une résidence de rêve comprenant 7 chambres, un hangar à bateaux et une terrasse. Image: Pascal Büsser

Migros possède une mystérieuse villa de luxe: ce que l'on sait

Presque inhabitée et fermée au public, la somptueuse villa Gubel, propriété de la Migros située au bord du lac de Zurich et bientôt voisine de la famille Federer, intrigue. Voici ce que l'on en sait.

Fabio Wyss / Linth-Zeitung / ch media

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Mais pourquoi un supermarché a-t-il besoin d'une villa aussi impressionnante? Le bâtiment, situé au bord du lac de Zurich, dans le canton de Saint-Gall, appartient à la Fédération des coopératives Migros, et il est bien protégé. Des caméras de surveillance et un panneau d'interdiction dissuadent en effet les curieux de s'y aventurer.

Et cette discrétion correspond bien au voisinage, car juste à côté doit bientôt emménager Roger Federer avec sa famille. Les Federer n'auront ainsi pas à s'inquiéter de passants indiscrets sur leur flanc ouest.

Pour en revenir au domaine, ses nombreuses tables et parasols, qui ponctuent la terrasse donnant sur la baie de Kempraten, restent en général repliés, et de vastes parties de la propriété sont inhabitées. S'agit-il d'un de ces lieux abandonnés, comme on en voit dans les vidéos d'urbex? Non, car la maison d'hôtes Gubel est bien trop entretenue pour cela.

Un palace utilisé par la Migros

L'ampleur de la résidence, embarcadère compris, est impressionnante. L'ensemble de la propriété mesure près de deux hectares et demi, soit plus de trois terrains de football. S'y ajoute une trentaine de places de parc. Le géoportail cantonal recense 17 pièces.

La construction d'origine remonte à 1937. A l'époque, la villa au bord du lac appartenait à la famille d'entrepreneurs glaronnaise Bebié. Selon certains récits, les Bebié, actifs dans l'industrie du textile, ont longtemps tenté sans succès de vendre le domaine. Jusqu'à ce que Gottlieb Duttweiler s'en empare en 1954. Selon un article de la NZZ, le fondateur de la Migros cherchait un lieu où il pourrait rallier ses cadres dirigeants à sa vision de l'avenir.

Bien que Gottlieb Duttweiler soit décédé en 1962, la vocation actuelle du bâtiment reste comparable. Les dirigeants de la Migros y passent en général une étape de carrière importante. Interrogé à ce sujet, Tobias Ochsenbein, porte-parole de la Migros, indique:

«Le Gubel continue de servir de lieu pour des séminaires internes, des ateliers, des séances de réflexion, des conférences et des séances stratégiques des organes de la Migros.»

Il qualifie en outre la propriété de lieu de retraite. Le Gubel n'est accessible ni au public ni à des organisateurs externes.

Une photo de 1948. A l'époque, la maison d'hôtes Gubel appartenait encore à la famille d'entrepreneurs Bebié. Image: Archives de l'ETH

A quelle fréquence la Migros utilise-t-elle la villa?

Interrogé sur la fréquence d'utilisation du bâtiment par la Migros, le porte-parole élude. Le nombre d'événements varierait selon les besoins, raison pour laquelle la Migros ne publierait pas de chiffres d'utilisation concrets. Tobias Ochsenbein ne livre que cette précision:

«Le Gubel est utilisé régulièrement»

Une annexe est apparemment habitée. Selon une inscription dans l'annuaire téléphonique, le responsable du domaine de la Migros y vit avec son épouse. Si l'on compose le numéro fixe indiqué, on entend à l'autre bout du fil la tonalité d'un numéro invalide. Tobias Ochsenbein précise:

«Une petite équipe assure toute l'année l'exploitation et l'entretien du bâtiment et de ses abords, afin que le site puisse être utilisé à tout moment.»

Il ne communique en revanche aucune information sur les coûts d'entretien.

Une valeur de plusieurs dizaines de millions

Le rapport de gestion de la Migros ne mentionne pas non plus la résidence de Rapperswil-Jona. Un seul chiffre y figure: 11,6 milliards de francs. C'est la valeur comptable de l'ensemble des immobilisations corporelles de l'organisation en 2025. Le Gubel n'en représenterait qu'une toute petite part. Il est donc impossible d'en connaître la valeur exacte. A titre de comparaison et selon certaines estimations, le seul terrain du domaine voisin de Roger Federer aurait coûté entre 40 et 50 millions de francs.

La propriété de la Migros est plus grande encore de 6000 mètres carrés. Et, il y a quelques années à peine, la Migros a investi plusieurs millions de francs supplémentaires dans une rénovation du bâtiment, comme l'a révélé Blick. S'ajoutent encore l'embarcadère et le hangar à bateaux. Un luxe dont la star du tennis voisine, elle, a dû se passer. (trad. ysc)