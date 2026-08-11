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Puissant séisme: la Colombie à la recherche de survivants

Le pays sud-américain a été frappé lundi par un tremblement de terre de magnitude de 7,4. Au moins 132 morts sont à déplorer.

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Secouristes et volontaires en Colombie dégagent les décombres mardi dans une course contre la montre pour retrouver des survivants du séisme le plus puissant de la dernière décennie. Le tremblement de terre a fait jusqu'à présent 132 morts et 570 blessés.

«Le nombre de morts s'élève désormais à 132, dont 87 ont été recensés dans les capitales, et on dénombre plus de 570 blessés», a indiqué dans un communiqué Asocapitales, une organisation créée par les principales villes de Colombie afin de coordonner leurs actions sur différents sujets.

À Cali Keystone

Le précédent bilan faisait état de 111 morts et 87 blessés dans ce séisme d'une magnitude de 7,4 qui s'est produit lundi en début de matinée dans le département du Choco, région pauvre au bord du Pacifique. Il a plongé dans la panique les principales villes de l'ouest du pays, avec des milliers de personnes dans les rues, a constaté l'AFP.

«Je suis sorti dans la rue en courant, sans rien, il y avait des centaines de personnes» dont certaines en train de prier, a témoigné Julian Peña, dentiste de Quibdo, la capitale du Choco, région pauvre au bord du Pacifique où se trouve l'épicentre du séisme.

A Quibdo Keystone

À Cali (sud-ouest), l'une des villes les plus touchées, secouristes professionnels et improvisés enlevaient les décombres à mains nues à la recherche de signes de vie. Nelson Moreno est venu sauver une amie coincée sous deux tours de cinq étages. Le père de son amie et le bébé de la jeune femme ont été retrouvés, blessés mais vivants.

«Maintenant, nous avons besoin de lampes de poche et de lunettes» à cause de la poussière, pour poursuivre les opérations de nuit, indique-t-il, entouré de centaines de volontaires. Ces sauveteurs forment des chaînes humaines pour évacuer les décombres du bâtiment, avec des pioches et des outils rudimentaires.

Six aéroports paralysés

Le président Abelardo de la Espriella, en fonctions depuis seulement trois jours, a déclaré l'état d'urgence et s'est engagé à mener une opération de sauvetage coordonnée. En fin d'après-midi, 47 répliques avaient été enregistrées, selon le service géologique colombien.

Le président colombien a donné un bilan provisoire au niveau national, évoquant 111 morts, 87 blessés, quelque 1500 logements endommagés et des dizaines de bâtiments effondrés. Six aéroports de l'ouest du pays ont suspendu leurs opérations le temps d'évaluer l'ampleur des dommages subis par les infrastructures. L'épicentre a été enregistré près de San José del Palmar, dans le Choco, département qui compte 13 morts pour le moment.

Abelardo de la Espriella Keystone

Wilmer Cuesta, un étudiant en droit venu aider les personnes ensevelies, raconte avoir vu «des gens sortir nus, se jeter du haut de leur maison, du deuxième étage, des gens désespérés». Abelardo de la Espriella a visité le département du Choco dans la journée et annoncé qu'il se rendrait dans les prochaines heures à Cali, troisième ville du pays.

Solidarité mondiale après la catastrophe

Face à l'ampleur du séisme, les messages de solidarité ont afflué du monde entier. Plusieurs pays latino-américains, ainsi qu'Israël, l'Espagne et la France, ont également fait part de leur soutien. La Suisse est, elle aussi, «prête à apporter son soutien si une aide s'avère nécessaire», a déclaré lundi soir, dans un tweet en anglais, le président de la Confédération Guy Parmelin sur le réseau social X.

L'Union européenne a pour sa part annoncé avoir mobilisé son service satellitaire Copernicus pour faciliter les opérations de secours. Les Etats-Unis, alliés du nouveau gouvernement, ont offert une aide de 15,5 millions de dollars pour faire face à l'urgence. La chanteuse Shakira a, pour sa part, envoyé dans un message sur X «toute (s)a force et tout (s)on amour à (s)a patrie».

Ressenti en Equateur, au Panama et au Venezuela

A Pereira, dans la touristique «région du café» déjà frappée par un séisme qui avait fait près de 1200 morts en 1999, des dizaines de morts sont recensés. La ville «traverse une situation historique, difficile (...) certains centres hospitaliers ont été submergés par la demande», a déclaré à la presse le maire Mauricio Salazar, d'une voix émue.

Dans la ville voisine de Manizales, à une cinquantaine de kilomètres de là, l'une des tours de la cathédrale s'est décrochée. À Cali, au moins 20 bâtiments se sont effondrés, selon les autorités. «Beaucoup de gens sont venus avec des équipements, de la nourriture, pour aider les pompiers», raconte Andrés Felipe Mejia, secouriste bénévole.

Cali a été particulièrement touchée. Keystone

Dans la capitale Bogota, des habitants, parfois encore en pyjama, ont brièvement évacué leur immeuble lundi matin avant de regagner leur domicile, aucun dégât majeur n'ayant été signalé. Le séisme a été ressenti jusqu'en Equateur, au Panama et au Venezuela, lui-même frappé le 24 juin par un double séisme de magnitude 7,2 et 7,5 ayant fait plus de 6000 morts.

Ces pays sont situés sur la ceinture de feu du Pacifique, zone de forte activité sismique et volcanique due aux mouvements des plaques tectoniques, notamment la plaque de Nazca et la plaque Caraïbe qui plongent sous la plaque sud-américaine. (jzs/ats/afp)