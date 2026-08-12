L'éclipse solaire commence au-dessus de l'Arctique

Des personnes attendent au sommet du mont Naranco afin de s'assurer une place pour observer l'éclipse solaire qui aura lieu plus tard dans la journée à Oviedo, dans les Asturies, en Espagne. Keystone

Le grand spectacle céleste a commencé. L’éclipse solaire traverse ce mercredi l’Atlantique Nord avant d’atteindre l’Europe, où le Soleil disparaîtra entièrement dans certaines régions. En Suisse, le phénomène sera presque total.

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L'éclipse solaire a commencé à traverser la Terre. A 17h34, heure suisse, l'éclipse a débuté au large de la côte ouest de l'Alaska. De là, l'éclipse poursuivra sa course au-dessus de l'Atlantique Nord en direction de l'Europe.

Le phénomène sera particulièrement spectaculaire là où la Lune masquera entièrement le Soleil. En plus d'une partie de l'Islande, l'éclipse sera surtout totale dans une bande traversant l'Espagne, d'Oviedo à Palma de Majorque en passant par Burgos, au nord de Madrid.

Dans ces régions, le ciel s’assombrira nettement pendant quelques minutes, tandis que la couronne solaire deviendra visible tout autour du disque lunaire noir.

Dans une grande partie de l'Europe, en revanche, l'éclipse solaire ne sera visible que partiellement, comme en Suisse. L'occultation maximale du disque solaire y oscillera entre 91 et 93%. (mbr/ats)