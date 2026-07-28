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Des milliers de touristes évacuent face au mégafeu en France

Campers put their belongings into their car as they prepare to evacuate the Lacanau campsite due to a wildfire in the Gironde region, in Lacanau, southwestern France on July 28, 2026. New evacuations ...
Environ 4000 touristes ont dû quitter leur hébergement à Lacanau, en Gironde.Image: AFP

Des milliers de touristes évacuent face au mégafeu en France

Alors que les autorités françaises craignent une propagation des flammes en raison de la météo, quelque 4000 visiteurs ont été évacués préventivement à Lacanau (F).
28.07.2026, 13:0328.07.2026, 13:03

Environ 4000 touristes sont évacués des hébergements touristiques de Lacanau (Gironde), «en anticipation d'un phénomène météorologique défavorable» attendu mardi après-midi alors que le mégafeu menace toujours, a annoncé la préfecture. La hausse attendue des températures mardi, accompagnée de vent, fait craindre une nouvelle propagation du brasier qui a brûlé 42 000 hectares dans le département depuis le 22 juillet et a déjà conduit à évacuer 220 000 personnes.

Les occupants des campings, résidences de tourisme, villages vacances et autres parcs de loisirs de toute la ville, seuls concernés par cette mesure liée aux «caractéristiques» de ces logements, sont orientés vers Carcans au nord ou Castelnau-de-Médoc au nord-ouest de Bordeaux. Le mégafeu qui a brûlé 42 000 hectares en Gironde depuis le 22 juillet est «toujours stabilisé» mardi matin après une nuit «calme», a-t-on appris auprès de la préfecture du département.

Les mégafeux «ne peuvent être éteints qu’avec des décennies d’avance»

Selon un dernier point de situation diffusé mardi matin, ce gigantesque incendie est «toujours stabilisé». Plusieurs reprises de feu ont été traitées cette nuit mais sont sous contrôle grâce au travail des sapeurs-pompiers. La surface brûlée n'a pas évolué", avait indiqué la préfecture en tout début de matinée.

Des «verrous» contre la propagation du feu

Dans la journée, Météo-France prévoit une hausse des températures jusqu'à 33 à 35°C à l'intérieur des terres, accompagnée d'un vent orienté au sud-est, avec des brises océaniques d'ouest sur le littoral, qui pourraient attiser à nouveau le brasier.

D'énormes travaux réalisés par le génie militaire et la DFCI (Défense de la forêt contre les incendies) pour «créer les verrous nécessaires à la non propagation du feu» ont repris. Ces «coupes tactiques» s'étendent déjà, à ce stade, sur 103 km. (jzs/afp)

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