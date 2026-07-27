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Catastrophe naturelle

Gigantesques incendies en France et en Espagne

A firefighter gestures next to burning trees as a wildfire rages near Marcheprime, outside, Bordeaux, France, Sunday, July 26, 2026. (AP Photo/Emma Da Silva) France Wildfires
Après plusieurs journées de progression ininterrompue en Gironde, «la situation est restée globalement stable au cours de la nuit».Keystone

«Orage de feu» en France, des «heures difficiles» en Espagne

De gigantesques incendies sévissent toujours près de Bordeaux et de Madrid ce lundi matin. Des milliers de personnes ont dû être évacuées.
27.07.2026, 08:1527.07.2026, 08:15

«Une situation très défavorable»: en France et Espagne, les pompiers se préparent lundi à une nouvelle journée de combat contre les gigantesques incendies qui ravagent la région bordelaise et la périphérie ouest de Madrid, à la veille de nouvelles fortes chaleurs. Ces incendies ont déjà forcé plus de 325 000 personnes à fuir, notamment près de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, où les flammes se situent à 15 km de l'agglomération, mais aussi dans plusieurs régions espagnoles.

Après plusieurs journées de progression ininterrompue en Gironde, «la situation est restée globalement stable au cours de la nuit, sans évolution majeure à signaler», a écrit la préfecture lundi matin dans une boucle réservée aux médias. Les pourtours du très touristique bassin d'Arcachon ont auparavant fait face à un redoutable «pyrocumulonimbus» appelé «orage de feu», explique à l'AFP le lieutenant-colonel Éric Brocardi.

Beach goers sit on the beach of Moutchic in Lacanau, southwestern France on July 24, 2026, as clouds of smoke rise into the sky from a wildfire. The fire raging in the northern part of the Arcachon Ba ...
Vue depuis une plage de LacanauImage: AFP

Face à ce phénomène, comme à l'ampleur des flammes, les pompiers jouent en défense, selon l'image de ce porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers:

«C'est une stratégie de guerre, on n'arrête pas de se faire bombarder et il faut mettre tout le monde à l'abri»

Les températures élevées annoncées pourraient «aggraver le phénomène», redoute la préfète (représentant de l'Etat) de la Gironde (sud-ouest de la France) Sophie Brocas. Météo-France prévoit une probable vague de chaleur sur le sud-ouest à partir de mardi avec des maximales jusqu'à 40°C et des vents un peu moins forts mais plus secs.

Quelque 220 000 personnes évacuées

Quelque «115'000 hectares ont été parcourus» à ce stade par des incendies depuis le début de l'année en France, «bien plus que ce qu'on a pu connaître par le passé», a annoncé dimanche le ministre de l'intérieur Laurent Nuñez sur une chaîne publique française, évoquant «30 à 40 feux combattus simultanément» au quotidien.

Il a répété que sur le front des incendies en Gironde, dans les Landes (sud-ouest) et le Var (sud-est) notamment, la situation restait «très défavorable». Le brasier géant a englouti 240 habitations, et quelque 220 000 personnes ont été évacuées depuis mercredi.

epa13093167 French Interior Minister Laurent Nunez steps out of the command center to brief the media on the situation regarding a large wildfire in Ille-sur-Tet, southern France, 06 July 2026. The bl ...
Laurent NuñezKeystone

De nombreux bénévoles assistent ces réfugiés du feu, comme Yannick Poulet. «Il faut aider tous ceux qu'on peut aider pour sauver les habitants, sauver nos bois, nos villages et nos villes. C'est une petite aide dans cet océan de besoins», décrit ce fonctionnaire territorial de 59 ans.

«Des dizaines, sans doute des centaines de personnes se sont manifestées pour être volontaires», salue Cyril Charpentier Réglat, élu de la ville de Lacanau.

«Même la dame, là-bas, vous la voyez, elle a perdu sa maison au Porge et elle est venue prêter main forte»

Sur cette côte atlantique française, dans le département de la Gironde, les flammes ont parcouru à ce jour 42 000 hectares (quatre fois la superficie de Paris), «soit 1 '000 de plus qu'hier», selon la préfète Brocas. Elles sont désormais «à 15 kilomètres» de la métropole bordelaise (850 000 habitants), mais une évacuation de la ville n'est «pas à l'ordre du jour», a réaffirmé son maire Thomas Cazenave. Une fumée orangée obscurcit le ciel de Bordeaux et l'odeur de brûlé atteint les rues.

Les pompiers face à un «impossible opérationnel»

Au Porge, entre la station balnéaire chic du Cap Ferret et Bordeaux, les images aériennes de l'AFP témoignent de la violence du feu : des rangées de maisons ravagées, des voitures carbonisées et des bâtiments entièrement détruits. Non loin, le tissu d'industries de défense et de sites scientifiques autour de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, avec poudrerie, usine de missiles et centres de recherches, est désormais sous haute surveillance, exposé à l'incendie massif.

Cette région réputée dans le monde entier pour son vignoble est aussi celle de France qui compte le plus de campings, 45 établissements ont été évacués, représentant environ 40 000 campeurs. L'incendie perturbe également fortement les transports, une autoroute est fermée sur 60 kilomètres et le trafic ferroviaire interrompu. Dans le département voisin des Landes, où le feu est «mieux contenu mais pas fixé», il y a déjà eu 30 000 évacuations.

People watch massive plumes of smoke caused by wildfires in Le Porge, western France, Thursday, July 23, 2026. (AP Photo/Caroline Blumberg) France Extreme Weather Heat
Au PorgeKeystone

Les pompiers approchent d'un «impossible opérationnel», explique le lieutenant-colonel Éric Brocardi. Les forêts s'enflamment d'autant plus facilement que la végétation et les sols européens sont très secs depuis des mois, phénomène accentué par les canicules exceptionnelles qui ont traversé le continent en juin et en juillet et fait évaporer davantage d'eau.

Le plus important incendie en Espagne

De terribles incendies font également rage en Espagne, où le Premier ministre, Pedro Sanchez s'attend à des «heures difficiles». Il se rendra lundi dans la zone sinistrée de Castellón, près de Valence.

«Nous accumulons ici une quantité de problèmes. Mais ces choses peuvent être évitées. La plus grande partie de l'Espagne est boisée, qu'on ne me dise pas qu'elle est propice aux incendies: c'est parce que rien n'est nettoyé», peste Juan Manuel Moreno, 71 ans, originaire du village d'Aldea del Fresno, dans la région de Madrid.

This picture shows the extensive damage inside a burned-out home following a devastating wildfire in Pelayos de la Presa, 65 kilometers west of Madrid, on July 26, 2026. Spanish firefighters today bat ...
Une voiture calcinée dans l'ouest de Madrid.Image: AFP

L'incendie d'Avila, près de Madrid, est le plus grand de l'histoire récente du pays (25 000 ha ravagés, 60 000 personnes évacuées).

Espagne: l’incendie d’Avila, le plus important de l’histoire

Près de Valence, dans l'est de l'Espagne, le feu a fait une première victime. Là-bas, à La Vall d'Uixó, où des hélicoptères équipés de seaux suspendus arrosent les flammes, «nous nous sommes fait une belle peur», raconte Azucena Paguada, l'une des personnes évacuées. «On a dû quitter Villavieja en toute hâte (...), la Guardia Civil est venue chez nous et nous a fait sortir en nous disant qu'on était en danger».

«Ça a été une terrible frayeur»

Se reposant dans le gymnase de Villamanta, Margarita, 70 ans, montre les taches sur son T-shirt, qu'elle porte depuis quatre jours. «Nous sommes partis avec les seuls vêtements que nous avions sur le dos. Nous pensions retourner chez nous le lendemain», explique sa fille Helena, 45 ans. Le roi Felipe VI et la reine Letizia d'Espagne étaient à leur chevet dimanche, comme les autres évacués d'Aldea del Fresno. «La reine est venue nous dire bonjour, et je portais ce truc sale...», soupire Margarita. (jzs/ats/afp)

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