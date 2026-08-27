assez ensoleillé30°
DE | FR
burger
International
Catastrophe naturelle

Népal: au moins 362 morts et plus de 1300 disparus

Népal: au moins 362 morts et plus de 1300 disparus après une crue dévastatrice

Une crue gigantesque a frappé mercredi le nord du Népal, à la frontière avec la Chine.
27.08.2026, 15:2727.08.2026, 15:27
Népal Katmandou séisme
Image: x

La crue gigantesque et dévastatrice survenue mercredi dans le nord du Népal, à la frontière avec la Chine, a causé la mort d'au moins 359 personnes. C'est ce qu'indique la police népalaise dans un nouveau bilan.

Les autorités chinoises ont pour leur part fait état de 3 morts sur leur territoire du Tibet, portant le bilan provisoire total de la catastrophe à au moins 362 morts et plus de 1300 disparus. (dal/ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Trêve à Gaza: le Hamas consent à un accord sur le désarmement
1
Trêve à Gaza: le Hamas consent à un accord sur le désarmement
«J’ai vu des morts»: il a risqué sa vie pour entrer en Espagne
10
«J’ai vu des morts»: il a risqué sa vie pour entrer en Espagne
de Antoine Menusier
Les mégafeux «ne peuvent être éteints qu’avec des décennies d’avance»
Les mégafeux «ne peuvent être éteints qu’avec des décennies d’avance»
de Fred Valet
Piscine et barbecues: le prince de Norvège vit une «détention privilégiée»
1
Piscine et barbecues: le prince de Norvège vit une «détention privilégiée»
Thèmes
Des survivants dans les eaux au Népal
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
La «reine des pois» est morte
Mondialement connue pour ses motifs à pois et ses installations immersives, l'artiste avant-gardiste japonaise Yayoi Kusama est décédée à 97 ans à Tokyo.
La Japonaise Yayoi Kusama, artiste avant-gardiste connue comme la «reine des pois», est morte à l'âge de 97 ans, a indiqué jeudi un communiqué de sa société. «C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Yayoi Kusama dans un hôpital de Tokyo le 14 août 2026, à l'âge de 97 ans», peut-on lire dans le document.
L’article