Népal: au moins 362 morts et plus de 1300 disparus après une crue dévastatrice

Une crue gigantesque a frappé mercredi le nord du Népal, à la frontière avec la Chine.

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La crue gigantesque et dévastatrice survenue mercredi dans le nord du Népal, à la frontière avec la Chine, a causé la mort d'au moins 359 personnes. C'est ce qu'indique la police népalaise dans un nouveau bilan.

Les autorités chinoises ont pour leur part fait état de 3 morts sur leur territoire du Tibet, portant le bilan provisoire total de la catastrophe à au moins 362 morts et plus de 1300 disparus. (dal/ats/afp)