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Népal: au moins 392 morts et plus de 1400 disparus

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Népal: au moins 392 morts et plus de 1400 disparus après une crue dévastatrice

Une crue gigantesque a frappé mercredi le nord du Népal, à la frontière avec la Chine.
27.08.2026, 15:2727.08.2026, 18:59

La crue gigantesque et dévastatrice survenue mercredi dans le nord du Népal, à la frontière avec la Chine, a causé la mort d'au moins 389 personnes. C'est ce qu'indique la police népalaise dans un nouveau bilan.

Les autorités chinoises ont pour leur part fait état de 3 morts sur leur territoire du Tibet, portant le bilan provisoire total de la catastrophe à au moins 392 morts et plus de 1400 disparus. (dal/ats/afp)

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