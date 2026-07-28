Feux en Espagne: fin de l'ordre d'évacuation pour 13 communes

Feux en Espagne: certains évacués peuvent rentrer

L'ordre d'évacuation pour 13 communes de la région de Madrid et celle voisine de Castille-et-Léon touchées par les incendies, les pires de l'histoire de l'Espagne, a été levé mardi, a annoncé le ministère de l'Intérieur.

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La mesure prend effet à partir de 17h00 heure et «signifie que le retour des habitants à leurs domiciles peut commencer», a précisé le ministère à l'AFP.

A un point de contrôle de la Garde civile juste avant Chapinería, en direction de Navas del Rey, deux villes entièrement évacuées il y a quelques jours, une file de voitures s'est rapidement formée après l'annonce des autorités de la fin des restrictions, a constaté un journaliste de l'AFP sur place.

Les pompiers espagnols progressent mardi dans leur lutte contre les feux malgré l'arrivée redoutée d'un vent du sud, dont les rafales peuvent atteindre 30 km/h selon l'application météo «Windy».

Environ 63'000 personnes avaient dû être évacuées devant l'avancée des flammes, qui ont déjà ravagé 77'000 hectares à l'ouest de la capitale espagnole, soit sept fois la superficie de Paris.

Le travail des pompiers et des militaires «dans des heures très difficiles, très critiques» a permis d'inverser la tendance, a déclaré le premier ministre Pedro Sanchez. Cela nous permet «de commencer à entrevoir la lumière au bout du tunnel dans la lutte contre ces incendies», a-t-il ajouté.

Il s'agit du feu de forêt «le plus important» de l'histoire récente de l'Espagne, selon le gouvernement. A l'ouest du pays, des incendies près de Valence ont fait un mort et plus de 7000 hectares ont déjà brûlé. (sda/ats/afp)