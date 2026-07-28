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Feux en Espagne: fin de l'ordre d'évacuation pour 13 communes

Feux en Espagne: certains évacués peuvent rentrer

L'ordre d'évacuation pour 13 communes de la région de Madrid et celle voisine de Castille-et-Léon touchées par les incendies, les pires de l'histoire de l'Espagne, a été levé mardi, a annoncé le ministère de l'Intérieur.
28.07.2026, 16:3628.07.2026, 16:36

La mesure prend effet à partir de 17h00 heure et «signifie que le retour des habitants à leurs domiciles peut commencer», a précisé le ministère à l'AFP.

A un point de contrôle de la Garde civile juste avant Chapinería, en direction de Navas del Rey, deux villes entièrement évacuées il y a quelques jours, une file de voitures s'est rapidement formée après l'annonce des autorités de la fin des restrictions, a constaté un journaliste de l'AFP sur place.

Incendies: l'Espagne vit des heures cruciales

Les pompiers espagnols progressent mardi dans leur lutte contre les feux malgré l'arrivée redoutée d'un vent du sud, dont les rafales peuvent atteindre 30 km/h selon l'application météo «Windy».

Environ 63'000 personnes avaient dû être évacuées devant l'avancée des flammes, qui ont déjà ravagé 77'000 hectares à l'ouest de la capitale espagnole, soit sept fois la superficie de Paris.

Le travail des pompiers et des militaires «dans des heures très difficiles, très critiques» a permis d'inverser la tendance, a déclaré le premier ministre Pedro Sanchez. Cela nous permet «de commencer à entrevoir la lumière au bout du tunnel dans la lutte contre ces incendies», a-t-il ajouté.

Il s'agit du feu de forêt «le plus important» de l'histoire récente de l'Espagne, selon le gouvernement. A l'ouest du pays, des incendies près de Valence ont fait un mort et plus de 7000 hectares ont déjà brûlé. (sda/ats/afp)

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