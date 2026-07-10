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Taïwan tremble à l'approche du super typhon Bavi

In this image made from video, waves crash on rocks ahead of Typhoon Bavi along the coast of Keelung in northern Taiwan on Thursday, July 9, 2026. (AP Photo/Taijing Wu) Taiwan Asia Storms
Bavi doit toucher le nord et l'est de Taïwan vendredi et samedi.Keystone

Taïwan tremble à l'approche du super typhon Bavi

L'Etat insulaire s'apprête à être frappé par le plus grand typhon qu'il ait connu à ce jour. Evacuations et fermetures ont été ordonnées.
10.07.2026, 07:0410.07.2026, 07:04

Plus d'un millier de personnes ont été évacuées à Taïwan et de nombreuses écoles et bureaux ont fermé à l'approche du plus gros typhon que l'île ait connu depuis 1995. Bavi doit toucher le nord et l'est de Taïwan vendredi et samedi.

Le typhon, qui a déjà frappé plusieurs îles du Pacifique, doit aussi impacter les îles du sud du Japon, avant de s'abattre sur la Chine. Les résidents de la ville portuaire de Keelung, tout au nord de l'île, ont fait des réserves de nourriture, mis des rubans adhésifs aux fenêtres et empilé des sacs de sable devant les magasins, conformément aux recommandations des autorités.

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«Nous sommes inquiets», a déclaré Samuel Fu, qui travaille dans un magasin de nouilles dans le quartier de Bali, également près des côtes nord de l'île. «C'est la première fois que nous vivons un typhon aussi gros depuis que nous avons ouvert le magasin», soutient cet homme de 20 ans.

Des rafales à 198 km/h

Après avoir entraîné des destructions sur les îles de Guam et des Mariannes du Nord en tant que super-typhon, Bavi a été rétrogradé au rang de typhon. Il affiche désormais des rafales à 198 km/h, selon l'agence météorologique taïwanaise (CWA)

Avec un rayon de vents violents s'étendant sur 380 kilomètres, il s'agit du plus grand typhon à frapper Taïwan depuis 1995, date à laquelle les méthodes de mesure ont changé, selon la CWA. «Le typhon devrait continuer à s'affaiblir, car les conditions environnementales ne lui sont pas favorables», a déclaré Wang Ping-hsiang, prévisionniste à la CWA.

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Plus d'un millier de personnes ont été évacuées de leur domicile, soit presque tous les habitants du comté oriental d'Hualien, où les autorités surveillent deux lacs de barrage dans les montagnes. Le travail et les cours ont été annulés pour vendredi dans huit comtés et villes du nord et de l'est de Taïwan, dont Taïpei, a annoncé le gouvernement.

Le réchauffement des océans favorise l'intensification des tempêtes tropicales et augmente l'humidité, qui peut se transformer en fortes pluies. (jzs/ats/afp)

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