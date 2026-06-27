Le monument dédié au corps de garde des forteresses, juste devant l’entrée. Image: reto fehr

Malgré la canicule, il fait 6°C dans ce lieu insolite en Suisse

Par ces températures, une seule solution: chercher la fraîcheur. Et on a justement deux idées à vous proposer. En montagne, les températures sont naturellement plus agréables. Et vous pouvez même y visiter une grotte où il fait constamment 6°C.

Reto Fehr / watson.ch

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La Suisse suffoque sous l'effet de la chaleur. De nouveaux records pourraient être battus ce week-end. Par endroits, en plaine, le thermomètre devrait dépasser les 35°C. Une seule option s'impose: trouver un peu de fraîcheur.



L'un des sept lacs que vous pourrez découvrir au cours de cette randonnée. image: reto fehr

Une astuce qui fonctionne toujours: se rendre en montagne. Les températures y sont nettement plus basses. Au col du Gothard, situé à près de 2100 mètres d'altitude, les maximales annoncées pour le week-end ne dépassent pas 22°C, par exemple. On y trouve notamment une randonnée qui vaut le détour, celle des Sept Lacs, qui mène jusqu'à près de 2500 mètres d'altitude.

Mais même 22°C ne représentent pas le summum de la fraîcheur à portée de main. Sans le moindre effort supplémentaire, vous pouvez profiter d'une température constante de 6 degrés, directement au sommet du col. Où cela? Dans la forteresse Sasso San Gottardo.

Construite entre 1941 et 1945 dans le cadre du Réduit national suisse, durant la Seconde Guerre mondiale, cette forteresse d'artillerie baptisée «Sasso da Pigna» a été creusée dans la roche. Orientée vers le sud, avec ses canons, elle était considérée comme imprenable.

Dans les galeries de la forteresse. Ici, il règne 6 degrés toute l’année. Image: reto fehr

D'une superficie de 8000 mètres carrés et parcourue par 2,4 kilomètres de galeries, elle pouvait accueillir jusqu'à 500 soldats en cas de conflit. Le site est resté strictement secret jusqu'en 2001. Depuis 2012, l'ancienne installation militaire a été transformée en musée. Dans les galeries de liaison ainsi que dans une partie de la forteresse historique, la température reste stable à 6°C toute l'année.

A l’entrée de la forteresse se dresse le monument Guisan le plus moderne de Suisse. Image: reto fehr

Les salles d'exposition, où il fait entre 14°C et 18°C, abritent la seule exposition permanente de Suisse consacrée à Johann Wolfgang von Goethe et à ses trois voyages au Gothard. Mieux vaut donc prévoir un pull ou une veste légère, même en pleine période de canicule.

Ah, Goethe n’était pas seulement un grand écrivain, il était aussi un véritable influenceur. Image: reto fehr

Vous vous trouverez d'ailleurs dans un site qui détient un record suisse: il s'agit de la plus grande forteresse accessible librement au public du pays.

Certes, il existe des ouvrages militaires encore plus vastes, mais ils ne se visitent qu'accompagné d'un guide. De juin à octobre — et à partir de septembre, sauf les lundis et mardis — vous pouvez parcourir seul les installations. L'expérience est d'ailleurs particulièrement immersive.

Montez à bord du funiculaire à ciel ouvert de 160 mètres, qui circule à l’intérieur de la montagne. Image: reto fehr

Vous pouvez notamment emprunter un funiculaire souterrain. Sur un parcours de 160 mètres, il gravit 80 mètres de dénivelé pour rejoindre les anciens quartiers de troupe ainsi que l'actuelle plateforme panoramique.

Une partie des pièces d'artillerie est encore visible. Elles étaient orientées vers toutes les vallées qui convergent vers le Gothard et contribuaient à faire de ce passage une forteresse réputée imprenable.

Depuis la plateforme panoramique, vous pouvez voir les pièces d’artillerie orientées vers les vallées en direction de l’Italie. Image: reto fehr

La forteresse est, dans l'ensemble, facilement accessible. En optant pour le grand circuit, vous passerez entre une heure et demie et deux heures à l'intérieur de la montagne, tout en profitant d'une agréable fraîcheur.

Les visiteurs qui souhaitent approfondir l'histoire du site ou explorer davantage les entrailles de la montagne peuvent également participer à des visites guidées, un peu plus longues. L'une d'elles, la visite Aventure, permet notamment de découvrir, casque sur la tête, une partie désaffectée de l'ouvrage. Comptez environ trois heures pour cette immersion. (trad. tib)