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Sauvetage miraculeux au Népal

epaselect epa13210503 A handout photo made available by the Nepali Army shows a worker rescued from a hydropower tunnel following flash floods in Rasuwa district, Nepal, 04 September 2026. Two people ...
Deux ouvriers ont été extraits vivant d'un tunnel vendredi.Image: EPA

Sauvetage miraculeux au Népal

Alors que plus de 5600 personnes sont toujours portées disparues, deux ouvriers ont été extraits vivants d'un tunnel dans le nord du pays.
04.09.2026, 08:2804.09.2026, 08:28

Les secours sont parvenus vendredi à extraire vivants deux ouvriers d'un tunnel du nord du Népal, où ils étaient retenus prisonniers depuis la crue catastrophique du 26 août, ont annoncé des ministres. La catastrophe a fait plus de 1280 morts et plus de 5600 disparus.

«Nous avons été informés qu'une personne vient juste d'être extraite saine et sauve du tunnel de Trishuli-3», a écrit le ministre de l'énergie, Biraj Bhakta Shrestha, sur un groupe de discussions partagé avec la presse. «Nous venons d'apprendre qu'une deuxième personne avait été sauvée», a ajouté peu après sur un groupe similaire son collègue de l'intérieur, Sudan Gurung.

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Des dizaines de sauveteurs népalais, assistés d'experts venus d'Inde, de Chine et de Corée du Sud, creusent sans relâche depuis une semaine plusieurs tunnels ensevelis depuis la crue, sur plusieurs sites de centrales hydroélectriques ou de barrages en construction.

Peu après le désastre, les autorités népalaises avaient estimé à une centaine le nombre d'ouvriers susceptibles d'être prisonniers du seul tunnel de Trihuli-3. Les secours n'avaient jusqu'à vendredi retrouvé que quelques corps sans vie des tunnels remplis d'eau et de boue de la région, dans lesquels ils se sont frayé difficilement un chemin avec explosifs et excavatrices.

Le mur d'eau, de glace et de débris qui a détruit plusieurs vallées de la région, à la frontière du Népal et de la Chine, a fait au moins 1280 morts et plus de 5600 disparus, selon les derniers bilans officiels. Parmi les personnes disparues figurent plus de 900 salariés ou ouvriers des sites hydroélectriques népalais.

Vidéo: watson

Le gouvernement népalais a publié vendredi matin des images des deux ouvriers évacués à l'air libre sur une civière par des sauveteurs casqués. «Je suis tellement heureux. Mon coeur est maintenant beaucoup plus léger», a réagi auprès de l'AFP le frère d'un des deux ouvriers sauvés, Amir Maharjan.

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Les deux rescapés doivent être conduits dans la capitale Katmandou, selon le ministre de l'énergie. (jzs/ats/afp)

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