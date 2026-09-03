Natalia Rjumin-Girardet a échappé aux inondations au Népal. Image: AFP

Cette Romande doit sa vie à un escalier au Népal

La Vaudoise Natalia Rjumin-Girardet fait partie des rescapés de la crue meurtrière dans l'Himalaya. Elle raconte son sauvetage miraculeux.



Agnès PEDRERO/afp

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A 70 ans, Natalia Rjumin-Girardet, une Suissesse, a échappé de peu à la fureur de la crue au Népal tandis qu'elle se rendait au mont Kailash, au Tibet, pour un voyage spirituel, une survie qu'elle attribue à «la providence divine».

Cette Vaudoise de Lutry, selon 20 minutes, voyageait avec un petit groupe international de huit pèlerins. Puis, alors que leur bus circulait sur une route longeant une rivière, la Bhotekoshi, tout a basculé. «Tout à coup, j'ai vu le cuisinier (du groupe) sauter par la fenêtre du bus. Une autre personne a ouvert la porte et j'ai vu une montagne immense (...) dans un brouillard», raconte-t-elle à l'AFP, d'un hôtel de Katmandou.

Cette «montagne» était en réalité une «immense vague d'eau et de boue». «J'ai vu tout le monde commencer à courir et j'ai commencé à courir aussi. Je crois que nous avons eu une minute, peut-être deux minutes, pour sortir du bus», explique cette femme d'origine russe aux cheveux gris coupés court, qui n'a pas été blessée.



Un petit escalier en ciment se trouvait juste à côté du véhicule. Après l'escalier, «on a couru» pour rejoindre les hauteurs de la colline mais «personne ne souvient comment on a couru» car tous étaient en état de «choc», raconte-t-elle.

«Cet escalier nous a sauvés. Nous avons eu une chance incroyable»

Une fois en sécurité, elle s'est retournée : «J'ai vu les maisons, les voitures, même les bus être emportés par la vague. C'était vraiment affreux».

Les images de la crue 👇 Vidéo: watson

Ce n'est que plus tard que le groupe a compris l'ampleur de la catastrophe. Le village où ils avaient passé la nuit, Syabrubesi, avait été détruit, tout comme le petit hôtel dans lequel ils avaient dormi.



La vague d'eau et de débris causée le 26 août par l'effondrement d'un glacier à la frontière du Népal et de la Chine a fait, selon le dernier bilan, plus de 1100 morts et près de 4500 personnes sont portées disparues.

«Une nouvelle naissance» après la catastrophe

Pour les membres du groupe de Natalia Rjumin-Girardet, le bilan est miraculeux. Tous ont survécu.« Si nous étions arrivés deux ou trois minutes plus tôt ou plus tard, nous n'aurions peut-être pas eu la chance d'être sauvés».

Ils ont ensuite passé la nuit dans une petite grange en haut de la colline, dans le froid et sous la pluie. «Nous n'avons presque pas dormi». Le lendemain matin, un hélicoptère les a évacués vers une zone où des militaires les ont pris en charge, avant leur transfert à Katmandou.

Son téléphone ayant été perdu dans le bus, elle a pu prévenir ses proches grâce à une amie qui avait le numéro de sa soeur. «Aujourd'hui, je me sens bien», confie cette professeure de yoga. Elle considère avoir vécu un véritable «miracle».

«C'est la providence divine qui a permis au groupe de rester en vie, c'est extraordinaire»

Comme de nombreux autres touristes, elle s'était rendue au Népal pour aller au mont Kailash afin d'effectuer un pèlerinage sur ce mont sacré. Aujourd'hui, les membres de son groupe restent très proches. «Pour nous, le 26 août est devenu une date importante. C'est une nouvelle naissance», assure-t-elle.

Le mont Kailash Image: www.imago-images.de

Elle ne sait pas encore si elle va rentrer en Suisse ou poursuivre son voyage. Mais celle qui a fondé en Suisse l'association Art et Paix, qui utilise l'art et la créativité comme outils de dialogue, souhaite retenir une leçon de cette épreuve: «J'aimerais que chacun ait davantage de compassion pour les autres. Peut-être que notre monde pourrait alors changer un peu dans la bonne direction».