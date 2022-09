Les mains rouges et gonflées du roi Charles III, le 10 mai 2022. Getty Images Europe

Charles III est-il en mauvaise santé? L'énigme de ses mains enflées

Les mains rouges et gonflées de Charles font depuis des années la Une des journaux. Alors qu'il vient de monter sur le trône, les inquiétudes sont plus vives que jamais. Retour sur l'histoire de ces petites «saucisses».

Le prince William aurait hérité de ses «doigts en forme de saucisse»: c'est en ces termes que Charles, alors jeune papa, plaisantait en berçant son premier-né dans les bras. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, Charles est devenu le roi Charles III et ses «doigts en saucisse» font à nouveau parler d'eux dans la presse. En effet, les royales paluches présentent un aspect tout sauf sympathiques: gonflées et d'une inquiétante coloration rouge-bleuâtre.

Un indice d'autant plus alarmant pour quelques sujets britanniques que les mains de la Reine avaient également soulevé des inquiétudes, deux jours seulement avant sa mort.

Les «doigts en saucisse» de la famille royale britannique

22 juin 1982. Le prince Charles plaisante sur le fait qu'il a légué ses «doigts en saucisse» à son fils. keystone

L'auteur Howard Hodgson écrit que Charles aurait déjà plaisanté sur ses «doigts en saucisse» peu après la naissance du prince William, en 1982. Dans une lettre à un ami, il aurait fait remarquer:

«Je ne peux pas décrire à quel point je suis fier. Il a l'air propre et a des doigts en saucisse comme moi» Charles, alors prince

Le prince William montrant ses doigts, le 23 juin 2022. keystone

Que les doigts du prince William soient effectivement en forme de saucisse dépend des yeux de ceux qui les regardent. Au premier coup d'œil, ils ne semblent ni gonflés, ni rouges-bleus.

Le roi Charles et ses mains, la longue histoire

La première chose à retenir ici est que tout diagnostic à distance n'est que spéculation. Et ce, même s'il a été effectué par un spécialiste.

Les doigts de Charles sont depuis longtemps un sujet de conversation. Son apparition dans un pub en 2021 a été particulièrement commentée, lorsqu'il pouvait à peine saisir le verre avec ses doigts enflés:

À 73 ans, Charles n'est plus tout jeune. Et comme l'inquiétude pour les mains du roi semble si grande en Grande-Bretagne, plusieurs des fameux journaux anglais à sensation ont demandé à des spécialistes de poser un diagnostic à distance — c'est le cas, par exemple, du Daily Star ou du Daily Mirror.

Dans le Daily Star, les conclusion du Dr Gareth Nye de l'Université de Chester sur les mains gonflées du Roi sont les suivantes: il ne s'agit probablement de rien de dangereux ou mortel. Soit de l'arthrite, soit des œdèmes, ou encore une accumulation de liquide.

Les œdèmes sont une maladie fréquente qui touche la plupart des personnes de plus de 65 ans, explique le Dr Nye au Daily Star. L'arthrite est également très répandue chez les plus de 60 ans. La maladie touche particulièrement souvent l'articulation du pouce ou les articulations des doigts:

«Les doigts deviennent raides, douloureux et gonflés, et bien que les médicaments puissent aider à soulager la douleur, le gonflement peut persister» Dr Gareth Nye daily star

Les mains décolorées et gonflées du roi en juillet 2021. Getty Images Europe

Gareth Nye rassure toutefois les fans des Royals dans le Daily Star:

«Aucun problème de santé immédiat ne peut être déduit de ces doigts enflés. Il s'agit très probablement simplement d'un signe de son âge» Dr Gareth Nye daily star

Nous voilà donc rassurés. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter à Charles: «Longue vie au roi!»

