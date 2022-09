Même les marques se moquent de la tendinite de Magali Berdah 😂

Retour de flamme pour Irina Shayk et Bradley Cooper? Les preuves sont «accablantes»

Le «tendinite gate» a provoquĂ© l’hilaritĂ© des internautes et inspirĂ© mĂȘme les marques sur Twitter, oĂč tous se sont largement moquĂ©s de Magali Berdah. FlorilĂšge.

Un passage de l'Ă©mission a particuliĂšrement retenu l'attention sur Twitter: l'explication, jugĂ©e un peu bancale, de Magali Berdah. L'agente d'influenceurs la plus cĂ©lĂšbre de France a racontĂ© avoir une tendinite au bras, l'empĂȘchant ainsi de porter la montre connectĂ©e dont elle a vantĂ© les mĂ©rites sur Instagram .

Argent facile, grosses fesses et clashs: ce docu sur les influenceurs choque

Le magazine de France 2 «ComplĂ©ment d'enquĂȘte» a consacrĂ© son dernier numĂ©ro aux influenceurs et Ă leurs placements de produits pas toujours trĂšs clean, ni forcĂ©ment lĂ©gaux. Le sujet a ensuite largement inspirĂ© les internautes.

Sur France 2, dimanche 11 septembre, l'Ă©mission «ComplĂ©ment d'enquĂȘte» s'est attaquĂ©e au monde pas toujours trĂšs propre des influenceurs. L'excuse de la tendinite de Magali Berdah a fait hurler les internautes et mĂȘme les marques.

