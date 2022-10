Archie pourra-t-il un jour se présenter sous le titre de «prince»? Cela dépend de son grand-père et pour le moment, il hésite encore. Image: sda

Les enfants de Meghan et Harry auront-ils un titre royal? Charles a une condition

Selon une éminente experte de la monarchie, la progéniture d'Harry et Meghan se verra bien accorder leur titre de «prince et princesse» tant désiré. A une seule condition, cependant.

A la mort d'Elizabeth II, comme le veut la coutume, la couronne est tombée directement et sans discussion sur la tête de son fils. Pour les autres membres de la famille royale, en revanche, cet automatisme n'est pas une évidence. D'après cette loi centenaire émise par le roi George V en 1917:

«Les enfants de tous les Souverains du Royaume, les enfants des enfants mâles, et le premier petit-enfant né du fils aîné du Prince de Galles auront et conserveront à vie le traitement d'Altesse Royale ainsi que le titre de Prince ou de Princesse devant le nom de baptême et les autres titres d'honneur.» (Oui, cette phrase est longue et protocolaire, mais accrochez-vous, le reste est plus intéressant)

Il y a toutefois une subtilité: si naître dans la famille royale vous garantit le droit à un titre, son octroi n'est pas automatique. La décision finale revient au roi.

Ce détail (qui fait toute la différence) fait jaser les fans de royals depuis des jours. Une question sur toutes les lèvres: qu'adviendra-t-il d'Archie et Lilibet, les rejetons d'Harry et Meghan? Pourront-ils devenir «prince et princesse», comme en rêverait Harry?

L'épineuse question du titre

Reste à savoir si Charles III voudra bien accorder cette faveur à ces petits-enfants, respectivement sixième et septième dans la ligne de succession au trône. Rien n'est moins sûr, compte tenu de sa volonté affichée de réduire le cercle de la famille royale au strict nécessaire.

D'ailleurs, pour le moment, le site web officiel répertorie toujours les enfants sous les noms de «Master Archie Harrison Mountbatten-Windsor» et «Miss Lilibet Mountbatten-Windsor». Pas de titre de prince et princesse en vue.

Tous les détails de ce «déclassement» dans cet article👇 Voici comment Charles III gère Harry et Meghan, les «traîtres» royaux de Marine Brunner

Une condition

Selon l'experte Katie Nicholl pour l'édition américaine de Vanity Fair, Charles se tâte encore. Il n'a pas hésité à refuser aux enfants de Harry et Meghan le traitement et les bénéfices d'Altesse royale (une décision qui aurait mis les Sussex dans une colère noire), mais il se montrera peut-être moins tatillon sur l'octroi de titres honorifiques. D'autant que, selon des proches, Charles cherche à renouer avec son fils et conserver son rôle de grand-parent pour Archie et Lilibet.

Katie Nicholl est formelle: d'après l'auteure, la décision de Charles ne tient qu'à une condition assez simple: que Harry et Meghan «s'engagent à être respectueux de la Couronne britannique».

Deux bombes en vue

Autant dire que ce n'est pas gagné. Le couple s'apprête à lâcher sur la famille royale deux bombes potentiellement dévastatrices. La première: la publication des mémoires «explosives» du prince Harry. La seconde: la diffusion d'une série Netflix sur sa vie avec Meghan, depuis leur départ aux Etats-Unis.

Pour le moment, Charles préfère donc ronger son frein et juger de «ce qui se passera dans les mois à venir, notamment avec le livre de Harry et leur émission télévisée», selon un proche du monarque cité par Katie Nicholl.

Harry et Meghan sont prévenus: s'ils continuent d'envoyer des gnons à la belle-famille, ils peuvent dire dire bye bye aux titres princiers de leurs enfants. Et quand ils seront grands, Archie et Lilibet devront bêtement se contenter d'un «Master Archie Mountbatten-Windsor» et «Miss Lilibet Mountbatten-Windsor». Too shame.