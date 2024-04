Le roi Charles franchit une étape symbolique dans son traitement

Le souverain de 75 ans a pris part à son tout premier évènement public, depuis l'annonce de son cancer, plus tôt cette année. watson/getty

Le monarque a pris part à son tout premier engagement public officiel depuis l'annonce de son diagnostic de cancer, début février. Une étape aussi symbolique que très scrutée.

C'est vêtu de sa plus belle cravate rose T-Rex que Charles III s'est rendu au centre Macmillan de l'University College Hospital de Londres, spécialisé dans le traitement contre le cancer. Un thème qu'il compte d'autant plus mettre en avant, maintenant que le roi est atteint de cette même maladie. La visite du jour marquait par ailleurs son premier jour en tant que nouveau patron de Cancer Research UK.

Le roi, ardent défenseur de la recherche sur le cancer et des soins aux patients depuis les années 90, s'est entretenu avec un certain nombre de patients lors de sa visite. Getty Images Europe

A l'intérieur, le roi et sa femme Camilla ont rencontré le personnel, les patients et leurs familles. Interrogé par un autre patient sur l'évolution de son traitement contre le cancer, il s'est contenté de répondre un énigmatique:

«Je vais bien, merci, pas trop mal» Charles III.

On ignore toujours la nature de son cancer, pour lequel il continue de recevoir un traitement contre le cancer en ambulatoire, dans un hôpital qui ne sera pas nommé pour des raisons de sécurité, selon le Telegraph.

Traitement toujours en cours

«Impatient de reprendre» les affaires publiques, le roi n'a pas boudé son plaisir de serrer des mains et de goûter à un joyeux bain de foule, comme il ne l'avait plus fait depuis sa brève apparition à la chapelle du château de Windsor, le dimanche de Pâques.

Depuis l'annonce de son diagnostic le 6 février, le roi travaille à domicile tandis que la reine Camilla poursuit seule son programme public. Image: Anadolu

Le palais de Buckingham, prudemment optimiste, avait annoncé vendredi dernier que ses médecins étaient «suffisamment satisfaits des progrès accomplis jusqu'à présent». La voie vers une reprise graduelle de ses activités publiques, adaptée à son état de santé. Ses engagements seront «soigneusement calibrés» en «concertation étroite avec ses médecins».

Il est notamment prévu que Charles et Camilla accueillent l'empereur Naruhito du Japon et son épouse, l'impératrice Masako, pour une visite d'Etat à l'invitation du gouvernement britannique. D'autres engagements possibles - Royal Ascot, 80 ans du D-Day, Trooping the Color ou encore les traditionnelles garden parties - seront conditionnés à l'avis de ses médecins, plus près de leur date.

Si Charles III a suspendu ses activités publiques, il a continué ses tâches de monarque constitutionnel. Elles prévoient notamment qu'il signe les lois, s'entretienne régulièrement avec le Premier ministre et valide certaines nominations. Pour le prouver, le palais a régulièrement diffusé des photos ou de très courtes vidéos de lui recevant des personnalités, préparant un discours, ou lisant des cartes de bon rétablissement. (mbr avec ats)