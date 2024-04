Y a-t-il davantage de malades en Suisse? 6 questions sur le cancer

Le port du masque se généralise en Suisse et dans le monde au cours de l'année 2020.

(aargauerzeitung.ch) Traduit et adapté par Noëline Flippe

Cependant, il est possible que le cancer ne présente pas cette protéine sur toutes les cellules, limitant ainsi l'efficacité du traitement. Comme le souligne Pless, cette limitation est une réalité pour de nombreux traitements anticancéreux.

Miklos Pless souligne que les nouvelles thérapies anticancéreuses à base d'ARNm ne sont pas un remède miracle. Bien que prometteuse, cette approche suscite des espoirs, notamment pour le cancer du pancréas et le mélanome. La thérapie par ARNm stimule la défense immunitaire contre des protéines spécifiques présentes sur les cellules cancéreuses mais pas sur les cellules saines.

«Il est donc possible que le cancer ne soit pas la cause du décès»

«Ce n'est pas vrai», affirme Adrian Ochsenbein. «Le cancer du poumon, par exemple, ne se développe jamais lentement. Cependant, certains cancers, comme celui de la prostate, sont très courants après 85 ans et ont tendance à évoluer lentement.»

Les tumeurs sont traditionnellement nommées d'après leur site d'origine, c'est-à-dire l'organe dans lequel elles se développent initialement. Cependant, certains scientifiques remettent aujourd'hui en question cette approche, car certaines mutations génétiques spécifiques peuvent déclencher un cancer dans différents organes. Ces mutations, appelées pilotes moléculaires, peuvent être indépendantes du site d'apparition de la tumeur. Par exemple, la mutation rare NTRK peut provoquer le cancer dans divers organes, et des médicaments ciblés inhibiteurs ont été développés avec succès pour traiter ces cancers.

«Ils font preuve de courage, de résilience et cherchent à profiter de chaque jour»

Pless souligne que la stigmatisation est souvent liée à la peur personnelle. «Si je minimise la maladie, je peux éviter de ressentir autant de douleur», explique-t-il. Il observe également que les proches des personnes atteintes de cancer sont confrontés à des réactions différentes: certains se montrent plus attentifs, tandis que d'autres s'éloignent. «Tout le monde ne sait pas comment gérer le cancer», ajoute-t-il. Cependant, il admire l'attitude de la plupart des patients et de leurs proches:

«Le cancer du sein n'est plus un sujet tabou. Cependant, les hommes restent souvent réticents à parler du cancer de la prostate, malgré sa fréquence élevée. De plus, le cancer du poumon est souvent stigmatisé, même s'il n'est pas toujours lié au tabagisme.»

Cependant, même si les oncologues ont maintenu leur activité normale, de nombreuses personnes ont effectué moins de coloscopies et de mammographies pendant la pandémie. Miklos Pless, à Winterthour, s'attend donc à «quelques cas de cancer diagnostiqués plus tard, même s'il ne s'agit pas d'une augmentation dramatique».

«Chez nous, le diagnostic et le traitement des cancers n'ont guère été entravés pendant la pandémie. Nous n'observons donc actuellement aucune augmentation des cancers avancés due à un retard de diagnostic».

Le cancer se développe plus lentement selon l'âge d'une personne?

Y a-t-il plus de cancers depuis la pandémie?

Les questions les plus importantes

Durant la pandémie, de nombreuses personnes ont évité les consultations médicales par peur de la contagion, ce qui a soulevé des inquiétudes concernant les diagnostics tardifs de cancer. Nous avons investigué pour savoir si ces craintes sont fondées et quels symptômes devraient inciter à consulter un médecin.

