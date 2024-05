Le roi Charles III et Camilla bientôt de retour en France

Comment «La Mouche» est devenu le criminel le plus recherché de France

Etape clé de la libération de l'Europe du joug nazi, ce débarquement est le plus important de l'histoire par le nombre de bâtiments engagés: 6939 navires ont débarqué 132 700 hommes - essentiellement des Britanniques, Américains et Canadiens - en Normandie. (sda/ats/afp)

La veille de ce déplacement, le monarque, la reine Camilla et le prince William sont également attendus à Portsmouth, sur la côte sud de l'Angleterre, pour les célébrations nationales de l'opération militaire qui a contribué à la défaite de l'Allemagne lors de la 2e Guerre mondiale.

Le monarque qui a repris ses activités publiques le 30 avril tout en continuant son traitement contre la maladie, assistera à une cérémonie au mémorial britannique de Ver-sur-Mer, en Normandie. Son fils William participera à la commémoration internationale à Omaha Beach avec des chefs d'Etat et des vétérans.

Le roi Charles III et la reine Camilla se rendront en France le 6 juin pour les célébrations du 80e anniversaire du débarquement en Normandie, a annoncé vendredi le palais de Buckingham.

La reine Camilla, accompagnée du roi Charles III et de Brigitte Macron, s'essaie au tennis de table à Paris l'année dernière.

