Après six mois d'exil, ce puissant influenceur revient en force en Ukraine

Le temps était venu pour Stepan de retrouver le chemin de sa patrie, après six longs mois d'absence. De retour dans son Ukraine d'origine, la star féline qui draine plus d'1,3 million de fans entend bien user de son influence pour aider ses frères ukrainiens.

C’est sans doute rempli d’émotion que l’un des influenceurs les plus scrutés d’Ukraine (il pèse quelque plus d'un million d’abonnés) a annoncé l'heureuse nouvelle sur son compte Instagram: mercredi, Stepan, le chat prodigue, a enfin reposé le coussinet dans son pays bien-aimé.

Stepan (et son éternel air circonspect) a redécouvert l'Ukraine. Sa tête ne laisse pas vraiment deviner ce qu'il a ressenti. image: instagram

Souvenez-vous: en mars dernier, la star à quatre pattes laissait derrière elle son appartement douillet de Kharkiv et son impressionnante collection de verres à vin et à cocktails, pour fuir les bombardements russes. Après un long périple, il avait finalement trouvé refuge à Nice.

Six mois d'exil

Bien que le séjour du réfugié n'ait pas été dépourvu de bons moments, entre découverte assidue de la Côte d’Azur, victoire d’un titre prestigieux d'«influenceur de l'année» et idylle naissante avec sa petite amie actuelle, Stephania, il est évident que rien ne pouvait remplacer la mère-patrie dans le coeur de Stepan.

Sitôt la patte posée à Lviv, le matou n’a pas manqué de prendre un cliché pour informer ses compatriotes. On ignore encore si Stephania l’accompagne.

Sur les quelques clichés qu'il a postés sur les réseaux sociaux, Stepan apparaît toujours seul. image: instagram

Un nouveau combat commence

C’est désormais une existence nettement moins paisible qui attend Stepan après ses six mois d'exil niçois. S'il avait déjà mené à bien plusieurs collectes de fonds à distance pour ses amis à poils et à plumes restés au pays, il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin.

«Je suis certain que tous ceux qui aiment leur patrie peuvent être utiles. Les chats en particulier», explique-t-il dans le message publié sur son compte Instagram annonçant son grand retour.

«C'est pourquoi je ne dédie pas seulement ma page à du contenu amusant susceptible de vous faire sourire. Ce que nous faisons est extrêmement important: nous sauvons des animaux à travers toute l'Ukraine!»

Après avoir rappelé qu'il a déjà récolté plus de 15 000 dollars pour les zoos de Mykolaiv et de Kharkiv notamment, l'influenceur a remercié sa communauté de fans pour le soutien et la gentillesse. Avant d'annoncer, finalement, le lancement d'une nouvelle collecte consacrée aux besoins vitaux des animaux ukrainiens en position dans le besoin. Communication conclue, comme il se doit, par un «Purr purr:)» ronronnant.