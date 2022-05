Quel chien vit le plus vieux? (spoiler: ce n'est pas le chihuahua)

Pour réaliser cette étude, les scientifiques se sont aidés d'une base de données détenant plus de 20 millions de dossiers d'animaux.

Une étude anglaise, menée par le Royal Veterinary College, a analysé les données de 30 563 chiens de 18 races différentes afin d'établir le classement de l'espérance de vie la plus longue et la plus courte, rapporte BFM TV lundi.

C'est la revue Nature qui a publié les résultats de l'étude, fin avril. La durée de vie du meilleur ami de l'homme dépend bien évidemment de sa race mais pas seulement: l'alimentation, l'exercice, l'entretien, les conditions de détention et le mode de vie sont également à prendre en compte.

Selon l'étude, les femelles vivent en général plus longtemps que les mâles. Les chiens et chiennes stérilisés ou castrés sont mieux protégés contre les maladies telles que les cancers, ce qui rend leur espérance de vie plus longue.

Et la première place revient au...

Jack Russell: 12,72 ans Yorkshire: 12,54 ans Border Collie: 12,10 ans Springer anglais: 11,92 ans Croisés: 11,82 ans Labrador: 11,77 ans Staffordshire Bull Terrier (dit staffie): 11,33 ans Cocker: 11,31 ans Shih-tzu: 11,05 ans Cavalier King Charles: 10,45 ans Berger allemand: 10,16 ans Boxer: 10,04 ans Beagle: 9,85 ans Husky: 9,53 ans Chihuahua: 7,91 ans Bouledogue américain: 7,79 ans Carlin: 7,65 ans Bouledogue anglais: 7,39 ans Bouledogue français: 4,53 ans

Cette liste peut paraître surprenante pour les plus connaisseurs d'entre nous. Néanmoins, ces informations sont à prendre avec recul. «Une statistique permet d'avoir une moyenne qui est correcte, mais il y a beaucoup plus de nuances dans toutes les données», explique Dan O'Neill, co-auteur de l'étude, à la BBC.

Il cite notamment le chihuahua, dont la moyenne d'âge est de 7,91 ans, mais peut aller jusqu'à 15 ou 16 ans, et même plus! La preuve. 👇