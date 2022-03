Un policier prend un an de prison pour avoir tué le chien de son ex

Les faits remontent à 2019. Image: AP

Gare à ceux qui maltraitent les toutous! Les Américains sont très attachés à leurs chiens, qui occupent une place centrale dans la vie de nombreuses personnes.

Un policier américain a été condamné à un an de prison ferme, et plus de quatre ans avec sursis, pour avoir tué un chien et menti aux enquêteurs sur les circonstances de la mort de l'animal.

Inculpé pour «actes de torture sur un chien», le policier avait plaidé coupable en novembre et a été fixé sur sa peine vendredi, lors d'une audience devant un tribunal de l'Etat de Virginie, selon des documents judiciaires.

Le 19 octobre 2021, il avait tiré sur le beagle de celle qui était alors sa compagne.

Quand la police était arrivée à leur domicile, il avait prétendu avoir voulu repousser l'attaque d'un ours - une espèce présente en Virginie - mais s'était embrouillé dans ses explications, rapportent les médias locaux.

Une autopsie réalisée sur le canidé avait montré qu'il avait été victime de tirs de fusil à bout portant, non compatible avec cette version. L'enquête avait également révélé des traces de sang nettoyées dans la cuisine.

La police de Richmond, qui avait recruté cet homme en 2016, l'avait alors suspendu. Ses motifs n'ont pas été rendus publics. (ats/jch)