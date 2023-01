La vague de Covid en Chine ne devrait pas avoir d'impact en Europe

Après avoir assoupli les mesures sanitaires, une nouvelle vague de Covid-19 déferle sur la Chine. Pour l'heure, l'Europe n'a pas grand-chose à craindre, estime l'OMS.

La flambée des cas de Covid-19 en Chine ne devrait pas avoir d'impact «significatif» en Europe, car les variants qui y circulent sont déjà présents sur le Vieux Continent, a affirmé mardi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Lors d'une conférence de presse en ligne, le directeur régional de l'OMS Hans Kluge a déclaré:

«La hausse actuelle en Chine ne devrait pas avoir d'impact significatif sur la situation épidémiologique du Covid-19 dans la région européenne»

Image: sda

Kluge appelle les pays européens à seulement prendre des mesures «proportionnées et non discriminatoires» vis-à-vis des voyageurs en provenance de Chine.

Test imposés à l'étranger

Plusieurs pays, dont les Etats-Unis, le Japon, la France et l'Allemagne ont instauré l'exigence d'un test négatif pour les voyageurs en provenance de Chine. Un certain nombre ont également déconseillé les voyages non nécessaires vers ce pays.

L'Union européenne a vivement encouragé la semaine dernière ses Etats membres à imposer un dépistage réalisé en Chine avant le vol et encouragé les Vingt-Sept à compléter le test négatif par des «tests aléatoires» à l'arrivée sur le sol européen.