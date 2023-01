Pour nombre de citoyens, l'assouplissement de la politique «zéro covid» marque la fin des tests à répétition, des quarantaines, et des tickets d'avion limités. Image: sda

Pékin veut-il nous replonger dans le chaos Covid? 4 points pour comprendre

En décembre, Pékin a brusquement levé l'essentiel des mesures de sa politique «zéro Covid», après plus de trois ans de sévères restrictions. Quels sont les enjeux autour du rebond d'infections sans précédent qui en résultent? Et surtout, ce soudain revirement cache-t-il une stratégie?

Et si Pékin avait levé les restrictions Covid pour replonger le monde dans un chaos sanitaire, en vue de rattraper son retard de croissance après trois ans de restrictions? L'hypothèse semble farfelue, mais elle est évoquée par un expert dans le Figaro, ce lundi.

Plus largement, voici quatre points permettant de décortiquer les enjeux actuels autour de la gestion de la pandémie par Pékin.

La population est soulagée de la levée des restrictions...

Fin 2022, Pékin annonçait qu'elle supprimerait l'exigence de quarantaine pour les voyageurs arrivant de l'étranger, et assouplirait les restrictions qui limitent la capacité des vols internationaux. Les autorités ont, en outre, confirmé leur intention de rouvrir la frontière avec Hong Kong à partir du 8 janvier.

Pour beaucoup de familles qui peuvent enfin revoir leurs proches, parfois séparées depuis des mois, voire des années, c'est le soulagement. A l'aéroport international de Beijing, de véritables scènes de liesses se déroulent. Comme pour Yu, qui est venue avec son jeune fils accueillir son mari travaillant en Espagne, et absent depuis un an:

«Auparavant, nous n'aurions pas pu le récupérer ici aujourd'hui, car il aurait dû être mis en quarantaine avant de rentrer chez lui. Nous sommes ravis de pouvoir le voir aujourd'hui» Témoignage recueilli par la BBC.

Pour nombre de citoyens, cette réouverture des frontières marque aussi la fin des tests Covid à répétition, des quarantaines et des billets d'avion limités et hors de prix. Certains projettent déjà des vacances en famille.

...mais les cas d'infections explosent

Petit à petit, la flambée de cas positifs dissipe les premiers émois: le Covid est toujours aussi agressif en Chine. Lever les restrictions de façon brutale, sachant qu'une partie de la population est faiblement vaccinée - surtout parmi les aînés - ne pouvait pas être sans conséquences, note notamment le Figaro.

Fin décembre, l’Organisation mondiale de la santé s'est dite très inquiète de la qualité de la couverture vaccinale en Chine. Selon Mike Ryan, responsable des urgences sanitaires auprès de l’OMS, seuls 40% des plus de 80 ans ont reçu les trois doses nécessaires à une bonne couverture, et une majorité des personnes âgées de plus de 60 ans n’en ont obtenu que deux.

Conséquence: les chiffres des infections ont atteint des niveaux stratosphériques. Des images d'hôpitaux et de crématoriums saturés envahissent les réseaux sociaux.

En ce début d'année 2023, dans l'une des provinces les plus peuplées de Chine, le Henan, pas loin de 90% des habitants ont été contaminés par le Covid, soit quelque 88.5 millions de personnes, sur les 100 millions d'habitants que compte la région.

Selon le responsable de l'un des principaux hôpitaux de Shanghai, l'épidémie de Covid-19 pourrait avoir touché 70% de la population de la ville, relaie le Figaro.

La vague pourrait se déplacer des grandes métropoles aux provinces, puis à la campagne dans quelque semaines. En cause, le taux de vaccination de la population bien moindre dans ces régions, couplé au fait que le système hospitalier y est moins performant.

La situation est encore plus alarmante compte tenu des indigences de l'industrie pharmaceutique chinoise et de la pénurie des médicaments (contre la fièvre et la douleur) qui en résulte. Pourtant, comme le relaie Le Temps, la Chine a refusé début janvier une offre de vaccins gratuits contre le Covid de la part de l’Union européenne (UE).

«La situation en matière de prévention et de contrôle des épidémies est sur la voie prévue et sous contrôle» Le Porte-parole du Ministère chinois des affaires étrangères Le temps

La population commence à douter des chiffres

De nombreux experts estiment cependant que les chiffres des infections articulés par le gouvernement sont loin de refléter la réalité. Les citoyens eux-mêmes commencent à douter de la sincérité de leurs autorités, et ce sont les réseaux sociaux qui leur ont mis la puce à l'oreille. En cause, la mort de plusieurs célébrités - des acteurs, des athlètes, ou encore des chanteurs - plutôt jeunes. L'origine des décès invoquée est restée suspicieusement vague.

Parmi ces têtes connues, Chu Lanlan, une soprano de 40 ans, dont la disparition a semé le trouble chez les internautes. Sa famille a fait part de sa profonde tristesse, mais n'a pas précisé les causes de sa mort prématurée.

L'acteur Gong Jintang (84 ans), le réalisateur Wang Jingguang, et l'ancien footballeur Wang Ruoji (37 ans) ont également disparu dans la foulée. France Inter liste également le scénariste Ni Zhen, le professeur d'université Hu Fuming, ou encore le patron et scientifique de renom Tang Weiguo.

Les internautes ont rapidement fait le lien entre les morts successives et inexpliquées, et l'explosion des cas Covid. En écho avec la situation du début de la pandémie, en 2020 à Wuhan, la population recommence à se méfier des sources officielles, soupçonnées de dissimuler la véritable ampleur des dégâts.

Surtout que, selon RadioFrance, «désormais, seules sont comptabilisées les personnes qui ont succombé à une insuffisance respiratoire liée au virus».

Alors que les rumeurs enflent sur les réseaux, les langues se délient. Un défi pour le régime de Xi, qui avait déjà dû faire face à des vagues de contestation en fin d'année.

Les «vraies» raisons derrière la levée des restrictions

Dans Le Figaro, lundi, l’historien et spécialiste des régimes communistes et postsoviétiques Thierry Wolton passe donc en revue plusieurs hypothèses permettant d'expliquer ce qui a poussé le gouvernement de Xi à faire marche arrière dans sa politique «zéro Covid».

Selon l'expert, la fin des restrictions n'a pas grand-chose à voir avec les manifestations qui ont éclaté dans diverses provinces à la fin de l'année 2022 . «La répression policière, les moyens électroniques de surveillance à la disposition des autorités permettaient de contrôler la fronde, voire de l’étouffer.».

. «La répression policière, les moyens électroniques de surveillance à la disposition des autorités permettaient de contrôler la fronde, voire de l’étouffer.». Un désaccord apparu entre Xi Jinping et ses pairs du Bureau politique ? Peu probable, selon l'expert. L'influence de Xi semble toujours aussi forte, tant sur le devant de la scène qu'en coulisses.

? Peu probable, selon l'expert. L'influence de Xi semble toujours aussi forte, tant sur le devant de la scène qu'en coulisses. La dégradation de la situation économique de la Chine sous l'ère Covid? La Chine s'est isolée de la scène internationale, «avec pour conséquence un effondrement des échanges commerciaux et, sur le plan intérieur, une chute de la production». Les sources officielles prévoient pour cette année un taux de croissance de 3%, ce qui pourrait se traduire par une forte augmentation du chômage , en particulier chez les jeunes diplômés. La Chine doit également veiller à gérer s a dette abyssale dans l'immobilier , secteur en crise depuis plus d'un an, notamment en raison de la politique zéro Covid, précise le journal Le Monde.

La Chine s'est isolée de la scène internationale, «avec pour conséquence un effondrement des échanges commerciaux et, sur le plan intérieur, une chute de la production». Les sources officielles prévoient pour cette année un taux de croissance de 3%, , en particulier chez les jeunes diplômés. La Chine doit également veiller à gérer s , secteur en crise depuis plus d'un an, notamment en raison de la politique zéro Covid, précise le journal Le Monde. Xi Jinping doit veiller à maintenir l'adhésion de la classe moyenne ; c'est un fait avéré pour le chercheur. Cette dernière, de plus en plus importante (environ 25 % de la population), juge de la validité de son régime en fonction de son efficience économique. Pour l'expert, il était urgent de changer de politique afin de rétablir certains privilèges, comme voyager à l'étranger, quitte à provoquer une crise sanitaire. «Pour un esprit occidental, un tel risque paraît invraisemblable ; dans la tête d’un dirigeant communiste, ce type de calcul n’a rien d’improbable».

; c'est un fait avéré pour le chercheur. Cette dernière, de plus en plus importante (environ 25 % de la population), Pour l'expert, il était urgent de changer de politique afin de rétablir certains privilèges, comme voyager à l'étranger, quitte à provoquer une crise sanitaire. «Pour un esprit occidental, un tel risque paraît invraisemblable ; dans la tête d’un dirigeant communiste, ce type de calcul n’a rien d’improbable». Dernière hypothèse évoquée par le spécialiste - cynique s'il en est -, un calcul de Pékin consistant à faire replonger le reste du monde dans une crise sanitaire, «certes moins létale mais paralysante pour l’économie mondiale». Le but? Sortir de l’impasse dans laquelle il s’est mis de lui-même avec sa politique «zéro Covid», en privilégiant un retour en arrière.

«(...) à défaut de réussir à relancer la croissance intérieure alors que la pandémie flambe sur tout le territoire, le pouvoir communiste peut toujours espérer ralentir la marche du monde.» Thierry Wolton le monde

Une approche qui donne une tout autre couleur aux mises en garde, voire aux «menaces de rétorsions proférées par Pékin contre tout pays qui prendrait des précautions sanitaires à l’encontre des ressortissants chinois se rendant à l’étranger.»

Une sorte de «politique du pire» inimaginable, mais qui n'est pourtant pas à écarter, selon l'expert.