«Beaucoup de gens raffolent de nos nouilles parce que nos chefs sont exceptionnellement compétents.» Image: dr

Les Chinois font la file pour manger dans une morgue

Dans le sud-ouest de la Chine, un crématorium fait face à un afflux inattendu de visiteurs. La raison? Non pas une vague de décès, mais un plat de nouilles devenu viral sur les réseaux sociaux. A tel point que certains n'hésitent pas à se faire passer pour des endeuillés afin d'y goûter.

C'est une adresse pour le moins insolite et un brin sordide qui attire actuellement les foodies chinois: la cantine du crématorium Erlong, situé dans la province du Guizhou.

Connue pour servir des plats de nouilles à ses clients en deuil, l’institution mortuaire a vu sa réputation culinaire exploser après que des internautes ont vanté la qualité de ses mets sur les réseaux sociaux. Depuis, des hordes de gourmets affluent, parfois en se faisant passer pour des proches de défunts, dans l'espoir d'y manger.

Un resto pour endeuillés… et gourmets clandestins

A l’origine, la cantine du crématorium Erlong ne servait que les familles venues organiser des funérailles. Mais selon la BBC, face à la rumeur grandissante sur ses nouilles, des curieux ont commencé à se faufiler parmi les véritables clients.

Un employé de l’établissement a confié au média Jiupai News que certaines journées étaient si chargées que les files d’attente pour un bol de nouilles pouvaient atteindre plus d'une heure.

«Il y a des gens qui prétendent être des proches des défunts, c'est difficile de les repérer quand il y a trop de monde. La situation est compliquée à gérer.»

Dans le même temps, l'établissement s'est aussi félicité de sa recette auprès du South China Morning Post. «Beaucoup de gens raffolent de nos nouilles parce que nos chefs sont exceptionnellement compétents», a commenté un employé de la maison funéraire.

«Nous n’utilisons que des ingrédients frais, notre bouillon est mijoté avec des os de porc pendant des heures et nos sauces au piment proviennent d’une recette secrète»

Pour tenter de maîtriser l’engouement tout en préservant le respect des cérémonies funéraires, le crématorium a pris une décision surprenante: offrir chaque jour 50 bols de nouilles gratuits aux visiteurs extérieurs, à une condition (un brin évidente); qu’ils ne perturbent pas les familles en deuil.

Un bol à 10 yuans plus convoité que les prières

Le succès des nouilles du crématorium Erlong ne date pas d’hier. La cantine propose plusieurs variétés de plats à base de nouilles, servies uniquement au petit-déjeuner et le soir, au prix modique de 10 yuans le bol (soit environ 1,24 franc). La spécialité la plus populaire parmi les foodistas morbides? Les nouilles garnies de porc haché et de cacahuètes, qui font saliver les gourmets du pays entier.

Mais tout a pris une ampleur nationale ce mois-ci, lorsqu’un utilisateur de la plateforme Xiaohongshu, sorte de réseau social, a partagé son expérience après avoir voulu goûter ces fameuses nouilles lors d’une visite chez un ami dans le Guizhou, une région réputée pour sa cuisine épicée et aigre.

«Mon ami dit que la nourriture de ce crématorium est incroyable. La file d’attente pour les nouilles est plus longue que celle pour déposer des fleurs aux défunts»

Ironie du sort, selon les médias qui relatent cette histoire, l’homme n’a pas pu déguster les nouilles tant convoitées, faute de connaître une famille organisant des funérailles ce jour-là.

«La vie est courte, alors autant reprendre un bol»

Depuis, les témoignages affluent sur les réseaux sociaux chinois. Sur Douyin (la version chinoise de TikTok), une photo des tickets de la cantine accompagnée d’une longue file d’attente a fait le tour du web. «J’avais entendu dire que les nouilles étaient excellentes», raconte un utilisateur.

«Je me suis souvenu à quel point la vie était courte… et j’ai pris un deuxième bol»

Un lieu insolite où, entre un dernier hommage et un bol de nouilles, la frontière entre le deuil et le plaisir des papilles semble s’effacer. Si, sur le réseau social chinois, certains disent vouloir à leur tour aller goûter le fameux plat, d'autres soulignent le caractère morbide de l'engouement pour un tel lieu: «peu importe à quel point ils sont délicieux, je n’irais pas y manger, car une maison funéraire me semble être un endroit maudit».