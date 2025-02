Il n'aurait jamais dû ne manger que du gras pendant huit mois

Révélé fin janvier dans la revue Cardiovascular Images de l’American Medical Association, cet étrange cas médical illustre les dérives possibles de ces régimes ultra-restrictifs.

C'est en Floride, aux Etats-Unis, qu'un homme «d’une quarantaine d’années» s’est retrouvé à l’hôpital après avoir observé un curieux régime pendant huit mois. Au menu?

«Une consommation élevée de graisses, composée de 2 à 4 kilos de fromage, de bâtonnets de beurre et de steaks de hamburgers sans pain» Cardiovascular Images

Le résultat est pour le moins... flippant. Un taux de cholestérol qui défie l'entendement mais, plus étonnant encore, des traces jaunes suintantes de cholestérol sur la peau.

L'homme a été admis à l'hôpital de Tampa (FL) avec des nodules jaunâtres suintant sur la paume de ses mains, ses coudes et la plante de ses pieds. Cardiovascular Images

Du gras dans les veines

Ce patient, dont l’identité n’a pas été révélée par la revue médicale, avait adopté un «régime carnivore»: une méthode alimentaire pour le moins extrême qui consiste, pour les non-initiés, à ne consommer que des sous-produits animaux tels que la viande, les œufs et les produits laitiers. Il implique également de bannir tous les fruits et légumes, ainsi que d’autres sources de fibres et de glucides.

Selon ses adeptes, qu'on déniche le plus fréquemment dans les cercles (très) marginaux du fitness, ce mode de vie à base de protéines pures et sans légumes aiderait à perdre du poids et à améliorer la santé.

A son arrivée à l'hôpital, ce patient n'a d'ailleurs pas tari d'éloges sur son expérience - selon son témoignage, depuis qu'il est passé à une alimentation grasse et entièrement animale, il aurait perdu du poids et constaté des améliorations marquées dans son niveau d'énergie, ainsi que son fonctionnement cognitif.

Ce suintement indolore mais décidément peu ragoûtant l'affectait depuis près d'un mois avant qu'il ne cherche à se faire soigner. Cardiovascular Images

Mais ce que son organisme lui réservait en retour était bien moins engageant. Depuis plusieurs semaines, des nodules jaunâtres étaient apparus sur ses mains, coudes et pieds. Aucun symptôme douloureux, mais un signe qui ne trompe pas: le cholestérol était en train de s’accumuler sous sa peau.

Les analyses médicales ont confirmé l’ampleur du problème. Son taux de LDL, le «mauvais» cholestérol, affichait un chiffre ahurissant de 1000 mg/dL – pour vous donner une idée, la norme se situe sous les 200 mg/dL. A ce stade, le diagnostic est sans appel: «xanthélasma», une affection liée à une accumulation de cholestérol sous-cutané. Les médecins, habitués à observer cette pathologie chez des patients plus âgés ou atteints de troubles lipidiques héréditaires, avaient rarement vu un cas aussi spectaculaire.

Le régime carnivore n’est qu’une des nombreuses déclinaisons des régimes soi-disant «révolutionnaires» qui pullulent sur les réseaux et les forums de fitness, et qui mélangent tous azimuts rejet des glucides, glorification des protéines animales et promesses de miracles métaboliques.

Les auteurs de l’étude n’ont pas fourni d’informations sur l’issue de cette affaire ni si l'homme avait fini par abandonner son régime. Mais une chose est sûre: si son corps lui envoyait un message, il était écrit en lettres jaune vif. (mbr)