Cette compagnie proposera le vol direct «le plus long du monde»

De nombreuses compagnies aériennes ont tour à tour prétendu offrir le vol le plus long. Cette fois-ci, c'est China Eastern qui entend remporter la palme.

Le vol direct le plus long en termes d'heures devrait décoller le 4 décembre prochain. China Eastern Airlines a commencé à vendre des billets pour sa nouvelle liaison entre Shanghai et Buenos Aires, que la compagnie aérienne nationale présente comme «le plus long au monde».

D'après elle, le trajet entre l'aéroport international de Shanghai Pudong (PVG) et celui de Ministro Pistarini (EZE), dans la capitale argentine, devrait prendre environ 25,5 heures. Le vol retour est même prévu pour durer 29 heures.

Direct? Techniquement oui, mais...

Il y a toutefois un mais. Selon CNN, il y aura tout de même un arrêt de deux heures à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Les passagers seront alors autorisés à quitter la cabine. Le vol est donc «direct», cependant pas sans escale.

Toujours, selon la chaîne, China Eastern Airlines a choisi un itinéraire inhabituel, plus au sud, pour relier les deux métropoles antipodales (situées aux antipodes l'une de l'autre). Il longe l'Antarctique et devrait permettre de réduire la durée du voyage d'au moins quatre heures.

La ligne, qui sera desservie par un Boeing 777-300ER, opérera deux fois par semaine à partir de début décembre. Comme l'a déclaré la compagnie, ce trajet se dessine comme une nouvelle route de la soie:

«Elle constitue une mesure importante pour la création d'un corridor de la soie entre la région Asie-Pacifique et l'Amérique du Sud»

Singapore Airlines détient le record actuel

Au fil des décennies, diverses compagnies ont voulu revendiquer le «vol le plus long» de la planète. Les experts s'accordent à dire que le véritable record appartient actuellement à Singapore Airlines. Sa liaison sans escale entre Singapour Changi et New York JFK, sur une distance de 15 349 kilomètres, dure plus de 18 heures d'affilée.

Selon Skyscanner, les liaisons les plus rapides entre Shanghai et Buenos Aires sont pour l'heure assurées par KLM (29h15) via Amsterdam (Pays-Bas) et par Lufthansa en collaboration avec Air France. Comptez alors près de 31 heures, avec une escale à Paris (France) ou Amsterdam. (dom)

