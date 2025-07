Vidéo: watson

De violentes pluies font 30 morts à Pékin

La capitale chinoise et sa région subissent de puissants orages en ce début de semaine. De «graves catastrophes» sont survenues.

Plus de «International»

Les pluies diluviennes qui frappent le nord de la Chine ont fait 30 morts et entraîné plus de 80 000 évacuations à Pékin, ont annoncé mardi les médias d'Etat. L'agence météorologique chinoise a émis mardi son deuxième plus haut niveau d'alerte aux précipitations pour la capitale chinoise, sur une échelle en comptant quatre, a rapporté l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

Sont également concernées les régions limitrophes de Hebei et Tianjin, ainsi que dix provinces du nord, de l'est et du sud de la Chine. Des pluies violentes y sont attendues jusqu'à mercredi, selon la même source.

Des véhicules emportés

«La dernière série de violents orages a fait 30 morts à Pékin jusqu'à lundi minuit», a écrit l'agence de presse officielle Chine nouvelle, citant le centre municipal de lutte contre les inondations. «Actuellement, un total de 80 332 personnes ont été déplacées» à cause des intempéries, a indiqué sur la plateforme WeChat le journal local Beijing Daily, un média officiel.

Des pluies violentes sont attendues jusqu'à mercredi. Keystone

Dans le district de Miyun, le plus sévèrement touché dans le nord-est de Pékin, un habitant a déclaré avoir vu les eaux emporter des véhicules devant son immeuble. Des journalistes sur place ont vu un engin de chantier mettre des personnes et un chien en sécurité, et des sauveteurs patauger dans l'eau jusqu'aux genoux.

A proximité, dans la ville de Mujiayu, les journalistes ont vu un réservoir libérer un torrent d'eau, et des ambulances et véhicules militaires sillonner les rues inondées. Des lignes électriques ont été emportées par les torrents boueux. Les pompiers ont également secouru 48 personnes piégées dans un centre de soins pour personnes âgées, a rapporté la chaîne publique CCTV.

«Graves catastrophes»

Le Beijing Daily a évoqué des «pluies continues extrêmement fortes» ayant causé de «graves catastrophes». Outre le district de Miyun, ceux de Huairou, dans le nord de Pékin, et de Fangshan, dans le sud-ouest de la ville, ont été fortement touchés, selon ce média. Le quotidien a par ailleurs fait état de dizaines de routes fermées et de plus de 130 villages des environs privés d'électricité.

«S'il vous plaît, soyez attentifs aux prévisions et alertes météorologiques et ne vous rendez pas dans des zones à risques sauf en cas de nécessité» Le Beijing Daily

Le président chinois Xi Jinping a exhorté les autorités lundi soir à accélérer la mise à l'abri des habitants des zones risquant d'être inondées. Dans la province du Hebei, qui entoure la capitale, un glissement de terrain dans un village avait tué quatre personnes et fait huit disparus lundi, selon CCTV.

Evénements météorologiques extrêmes

Les catastrophes naturelles sont courantes en Chine, surtout durant l'été, quand certaines régions sont submergées par des pluies diluviennes pendant que d'autres sont en proie à d'intenses canicules. La Chine est le plus gros émetteur mondial de gaz à effet de serre qui, selon les scientifiques, accélèrent le changement climatique et rendent plus fréquents et intenses les événements météorologiques extrêmes.

Le géant asiatique est aussi un acteur majeur du secteur des énergies renouvelables, et vise à atteindre la neutralité carbone d'ici 2060.

Plus tôt en juillet, des crues subites dans la province du Shandong ont fait deux morts et dix disparus. Par ailleurs, dans la province du Sichuan (sud-ouest), un glissement de terrain sur une autoroute a causé la mort de cinq personnes. (jzs/ats)