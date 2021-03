L'ambassadeur chinois en Suisse est remonté contre le Conseil fédéral

Il reproche à Berne de s'immiscer dans des affaires internes à la Chine. «Malheureusement, dans ce document, la Suisse porte des accusations et des attaques infondées sur le système politique, la politique des minorités et la situation des droits humains en Chine», a déclaré lundi l'ambassadeur chinois Wang Shihting dans l'émission «Rendez-vous am Mittag» de la radio SRF.



Vendredi dernier, le Conseil fédéral a présenté sa stratégie Suisse-Chine 2021-2024, dans laquelle il constate notamment que les tendances autoritaires se sont accrues en Chine ces dernières années, tout comme la répression des dissidents et la persécution des minorités.