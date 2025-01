Vidéo: watson

Voici à quoi ressemble la classe affaire du train le plus rapide du monde

Le CR450, le train à grande vitesse le plus rapide au monde, a été présenté en Chine. Il peut atteindre jusqu'à 450 km/h.

Christopher Clausen / t-online

Un article de

La Chine accélère — au sens propre du terme: dimanche, le CR450, prototype de train de voyageurs pouvant atteindre 450 km/h, a été dévoilé à Pékin. Dans la vie quotidienne, la vitesse d'exploitation devrait être de 400 km/h. Le CR450 serait ainsi le train de voyageurs le plus rapide au monde. Sur la ligne Pékin-Shanghai, le temps de trajet pourrait être réduit de quatre heures actuellement à 2,5 heures.

Selon les indications du fabricant, la CRRC Corporation Limited (CRRC), il existe deux variantes du modèle CR450: le CR450AF et le CR450BF. Ces derniers sont des trains à huit éléments, composés chacun de quatre wagons motorisés et de quatre wagons non motorisés.

Intérieur de la classe affaires du train. Image: keystone

Moins de consommation d'énergie, moins de bruit

Selon les ingénieurs de China Railway, la résistance opérationnelle a été réduite de 22% et le poids de 10% par rapport aux modèles précédents. Cela devrait non seulement améliorer l'efficacité énergétique, mais aussi réduire les coûts d'exploitation.

Une autre innovation est la conception du nouveau boîtier du bogie, qui réduit la résistance à l'air à grande vitesse. Associé à des pare-brises aérodynamiques et à des matériaux légers, il devrait rendre le train plus silencieux tout en augmentant son efficacité.

Ici, on peut travailler en toute tranquillité. Image: keystone

Expansion massive du réseau à grande vitesse

Depuis le lancement de la première ligne à grande vitesse entre Pékin et Tianjin en 2008, la Chine a mis en place le plus grand réseau ferroviaire à grande vitesse au monde. Selon la National Railway Administration, quelque 47'000 kilomètres de voies ferrées pour trains à grande vitesse sont désormais en service.

Dans ce vaste pays, l'objectif est donc non seulement de réduire les temps de trajet, mais aussi de renforcer l'économie le long des itinéraires. Pour cela, la technologie est un facteur d'exportation décisif: par exemple, la ligne à grande vitesse Jakarta-Bandung en Indonésie a été inaugurée en 2023 et repose entièrement sur des technologies chinoises. La ligne à grande vitesse serbe Belgrade-Novi Sad, en service depuis deux ans, repose également sur la technologie chinoise.

Traduit et adapté par Noëline Flippe