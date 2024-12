Enorme deal à 100 millions autour de locomotives suisses

Voici les gares CFF qui ont perdu le plus de voyageurs

Destinées à remplacer des motrices vieillissantes, les futurs engins disposeront d'une traction duale électricité-diesel. Les locomotives seront notamment employées pour des travaux d'entretien et d'optimisation des voies, ainsi que de dépannage. (ats)

Produites au siège du groupe thurgovien à Bussnang, huit motrices rejoindront la flotte des RhB et trois celle du MGBahn, précise un communiqué diffusé vendredi.

Le constructeur de matériel roulant Stadler Rail enregistre une commande groupée des Chemins de fer rhétiques (RhB) et du Matterhorn-Gotthard Bahn (MGBahn) pour 11 nouvelles locomotives. Le contrat est valorisé autour de 100 millions de francs.

