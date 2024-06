Pékin donne des cours d'autoritarisme dans les pays en développement

La Chine promeut son système autoritaire à travers des séminaires et des formations pour des fonctionnaires d'Afrique et d'Amérique latine, selon un think tank américain.

La Chine promeut les vertus de son système politique autoritaire par le biais de séminaires et de cours de formation destinés à des fonctionnaires de pays africains et d'Amérique latine, selon un influent groupe de réflexion américain.

L'Atlantic Council, une organisation fondée aux Etats-Unis et spécialisée dans la politique étrangère, détaille dans une enquête publiée jeudi, les efforts de Pékin visant à promouvoir au niveau mondial le système de parti unique et la vision du président Xi Jinping.

«La méthode la plus directe pour Pékin afin de promouvoir (son) système autoritaire est de proposer à des fonctionnaires étrangers des programmes de formation aux pratiques de gouvernance chinoises.» Atlantic Council

Qui est visé?

Ces séminaires ciblent en particulier des pays d'Afrique et d'Amérique latine, partenaires des «Nouvelles routes de la soie». La Chine a lancé en 2013 cette initiative, appelée officiellement «La ceinture et la route», afin de construire des infrastructures et développer des liaisons maritimes, routières et ferroviaires entre les continents, notamment dans les pays en développement.

Ce projet constitue un axe central de la stratégie du président Xi Jinping pour accroître l'influence de son pays à l'étranger.

C'est quoi ces cours?

Les formations organisées par Pékin «présentent les aspects (de son) modèle autoritaire comme le coeur de la réussite d'un modèle de développement que d'autres peuvent imiter», affirme l'Atlantic Council sur la base de documents officiels. Un séminaire organisé en juin 2021 visait ainsi, selon l'intitulé d'un de ces documents, à:

«Présenter la pensée du président Xi Jinping sur la gouvernance nationale, le système politique de la Chine, la vie politique et les processus de prise de décision pour les mesures essentielles»

Une autre formation, destinée à des fonctionnaires de pays africains responsables de l'urbanisme, se concentrait elle sur le vaste système de surveillance déployée en Chine, dite «sécurité publique via les technologies de l'information», qui comprend notamment caméras de surveillance et reconnaissance faciale.

La Chine est «engagée dans un effort concerté pour promouvoir la gouvernance autoritaire» dans les pays en développement, écrit l'Atlantic Council.

Sollicité par l'AFP, le ministère chinois des Affaires étrangères n'a pas réagi dans l'immédiat. (jah/ats)