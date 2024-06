Voici la toute nouvelle super arme chinoise

L'armée chinoise a présenté au monde sa dernière arme. Image: t-online

Les Chinois et les Cambodgiens entraînent leurs soldats ensemble lors des exercices «Dragon Gold 2024». A cette occasion, une nouvelle arme a fait beaucoup parler.

Dorothea Meadows / t-online

L'armée chinoise a présenté au monde sa dernière arme: un chien robot capable de transporter une mitrailleuse. Lors des opérations «Dragon Gold 2024», actuellement menées conjointement avec les forces armées cambodgiennes dans la province de Kampong Chhnang, un chien-robot a été utilisé pour la première fois. Comme le montre la chaîne de télévision publique CCTV, le chien de combat est équipé d'une mitraillette.

Le monstre en action: Vidéo: watson

Lors de ces exercices, le chien a été assisté par un drone armé de manière similaire et par des fantassins. Il s'agissait d'exercices d'entraînement pour des attaques en milieu urbain et résidentiel, comme l'écrit le quotidien britannique The Guardian en se référant à CCTV.

Image: t-online

«Il peut nous aider dans nos opérations de combat urbain et remplacer nos forces humaines pour faire de la reconnaissance, identifier l'ennemi et atteindre la cible» Un soldat chinois

Les chiens-robots ne sont pas nouveaux. Le modèle de l'armée chinoise semble être une machine «ordinaire», selon le Guardian. Un fusil automatique a toutefois été monté sur la bête.

Le nom du fabricant, Unitree Robotics, est clairement visible sur le flanc de l'animal mécanique. L'entreprise chinoise vend le robot pour l'équivalent de 1470 euros. Selon le Guardian, l'entreprise a nié vendre ses produits à l'armée chinoise.

Traduit et adapté par Tanja Maeder