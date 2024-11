Lune: la Chine teste des matériaux de construction dans l'espace

Zhou Cheng, professeur à l'université des sciences et technologies de Huazhong, à Wuhan

«Le but à l'avenir, c'est d'utiliser des ressources in situ, du sol lunaire [...] pour réaliser différents types de constructions»

Ils se sont inspirés de la matière collectée par la sonde chinoise Chang'e 5, qui à la fin 2022 était la première mission au monde depuis quatre décennies à ramener du sol lunaire. Ces briques, de couleur noire, sont trois fois plus résistantes que des briques standard et peuvent s'encastrer les unes dans les autres, permettant d'éviter l'utilisation de liant, qui serait un défi sur la Lune, souligne Zhou Cheng. L'équipe a également conçu un robot d'impression 3D pour construire des habitats.

Zhou Cheng et ses collègues ont élaboré une technique permettant de fabriquer différents types de briques, à partir de matériaux disponibles sur terre, notamment du basalte.

Les conditions sont extrêmes sur la Lune. La température peut notamment varier de façon drastique, potentiellement de -190 degrés Celsius à +180 degrés. N'étant pas protégée par une atmosphère, elle est en outre frappée par une grande quantité de rayonnement cosmique et par des micrométéorites. Les séismes lunaires peuvent par ailleurs fragiliser les structures construites sur son sol.

«On les placera à l'extérieur de la station spatiale et on les laissera là, soumis aux éléments afin de voir si leurs performances se dégradent ou pas»

«Il s'agira principalement de les exposer à l'espace» , a déclaré à l'AFP Zhou Cheng, professeur à l'université des sciences et technologies de Huazhong, à Wuhan, dont l'équipe de chercheurs a élaboré les briques.

La Chine a investi ces dernières décennies des milliards de francs dans son programme spatial pour rattraper les Etats-Unis et la Russie. Plusieurs échantillons de briques, de compositions différentes, seront soumis à des conditions extrêmes, similaires à celles rencontrées sur la Lune.

Le but de la mission est de tester dans l'espace ce matériau novateur dans le cadre de la mission chinoise visant à envoyer des humains sur la Lune d'ici à 2030 et à y construire une base permanente d'ici à 2035 .

La Chine envoie Tianzhou-8 ravitailler sa station Tiangong avec des fournitures et des briques expérimentales à base de sol lunaire.

