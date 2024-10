Les astronautes américains ont une astuce pour voter depuis l'espace

Traduit et adapté par Chiara Lecca

Donald Trump et Kamala Harris n'ont plus que deux semaines pour convaincre

«Sans Trump au pouvoir, les migrants vont continuer de violer et tuer»

«En tant que citoyens, nous avons un rôle très important à jouer, y compris dans ces élections, et la Nasa nous facilite grandement la tâche.»

Cette année encore, des astronautes voteront depuis l'ISS lors de l'élection du 5 novembre. Il s'agit de Butch Wilmore et de Sunita Williams. Tous deux ne devaient rester que huit jours dans l'espace. Mais en raison de problèmes techniques, leur séjour a été prolongé à sept mois. Le vote par correspondance n'était donc pas initialement prévu pour eux. Mais ils peuvent néanmoins voter:

«Avant que les astronautes ne reçoivent leur bulletin de vote, on leur envoie d'abord un bulletin de vote test avec un mot de passe unique»

L'astronaute Kate Rubins a voté depuis l'ISS en 2020 et avait installé son propre «isoloir» (image d'archive nasa)

Nicolas Bedos condamné à six mois de prison ferme

L'acteur et réalisateur français était poursuivi pour agressions sexuelles. Nicolas Bedos a été condamné à une peine de prison.

Le réalisateur et acteur Nicolas Bedos a été condamné le 22 octobre à Paris à une peine d'un an de prison, dont six mois avec sursis, pour avoir commis des agressions sexuelles sur deux femmes en 2023. Le tribunal lui a également imposé une obligation de suivre des soins.