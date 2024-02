Image: South China Morning Post

L'étrange «démission» d'un important homme d'affaires chinois disparu

Le banquier Bao Fan a démissionné de sa propre entreprise. L'homme d'affaires avait disparu mystérieusement en février 2023.

Plus de «International»

L'entrepreneur chinois Bao Fan, disparu depuis un an, «a démissionné» de la banque d'affaires qu'il avait fondée, a annoncé vendredi cette compagnie, China Renaissance.

La disparition soudaine en février 2023 de Bao Fan, au moment où les autorités entamaient une reprise en main du secteur financier, avait défrayé la chronique.

Dans un communiqué vendredi à la Bourse de Hong Kong où elle est cotée, China Renaissance explique que Bao Fan «a démissionné» de ses fonctions, y compris de celles de président et directeur général de la compagnie.

La compagnie met en avant des «raisons de santé» et le souhait de «consacrer plus de temps à ses affaires familiales» pour justifier cette décision. Mais elle ne donne aucun détail sur la situation personnelle de Bao Fan et en particulier sur l'enquête qui le vise.

China Renaissance est une banque d'affaires privée spécialisée dans les investissements dans la tech.

Une présence à Singapour et aux Etats-Unis

Le groupe chinois a notamment supervisé l'entrée en Bourse de plusieurs géants du numérique dont le spécialiste local du e-commerce JD.com.

China Renaissance, qui revendique plus de 700 employés à travers le monde, est également présent à Singapour et aux Etats-Unis.

La disparitions de la joueuse de tennis avait fait couler beaucoup d'encre «Je n'ai jamais disparu»: l'étonnante interview de Peng Shuai

Après la disparition de Bao Fan en février 2023, China Renaissance a affirmé être dans l'impossibilité de le joindre puis a indiqué que son dirigeant «coopérait» avec les autorités à une enquête, sans en préciser les raisons.

Aucune information n'avait depuis filtré sur son sort.

En Chine, les personnes placées sous enquête finissent en général par être condamnées.

Bao Fan comme Xiao Jianhua?

La disparition de Bao Fan rappelait celle du magnat canadien d'origine chinoise, Xiao Jianhua, qui s'était volatilisé en 2017 d'un hôtel à Hong Kong.

Réputé proche des hauts dirigeants communistes chinois, il avait selon des informations de presse été enlevé par des agents de Pékin.

Xiao était à l'époque de son arrestation l'un des hommes les plus riches de Chine, avec une fortune estimée à 6 milliards de dollars.

Il a été condamné en 2022 à 13 ans de prison pour fraude. (awp/ats/afp/svp)